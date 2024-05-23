RAEX назвало лучшие вузы по направлению «Фармация» в 2024 году
Агентство RAEX опубликовало предметный рейтинг вузов России. Число оцениваемых направлений в этом году выросло до 36 (в 2023 году было 35). В списки вошли 170 вузов из 43 регионов страны, Москва и Санкт-Петербург по-прежнему превосходят другие регионы по представленности в рейтингах – на их долю приходится 65 вузов.
В 2024 году первое место по направлению «Фармация», как и годом ранее, занял Сеченовский университет. Второе место вновь осталось за МГУ имени М.В. Ломоносова, на третьем — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России за год поднялся с седьмого на четвертое место рейтинга, а Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России — с десятой на седьмую строчку.
|
Место в
рейтинге
|
Название вуза
|
Баллы
|
1
|
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России
|100.00
|
2
|
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|85.61
|
3
|
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова Минздрава России
|81.26
|
4
|
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет Минздрава России
|61.62
|
5
|
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
|60.04
|
6
|
Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России
|59.40
|
7
|
Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России
|56.66
|
8
|
Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России
|52.78
|
9
|
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России
|51.86
|
10
|
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова Минздрава России
|50.97
|
11
|
Казанский (Приволжский) федеральный университет
|49.04
|
12
|
Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
|48.63
|
13
|
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
|48.32
|
14
|
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России
|47.99
|
15
|
Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
|47.90
|
16
|
Казанский государственный медицинский университет Минздрава России
|46.80
|
17
|
Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России
|46.00
|
18
|
Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России
|45.04
|
19
|
Воронежский государственный университет
|43.96
|
20
|
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского
|43.86
Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. В них попадают заведения, которые обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.
В предметную область «Фармация» входят такие направления подготовки, как «Промышленная фармация» и «Фармация».
Оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты студенческих олимпиад, количество массовых онлайн-курсов, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, вклад вуза в подготовку кадров для региона и т.д.
Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX: www.raex-rr.com.
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