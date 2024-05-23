RAEX назвало лучшие вузы по направлению «Фармация» в 2024 году

Агентство RAEX опубликовало предметный рейтинг вузов России. Число оцениваемых направлений в этом году выросло до 36 (в 2023 году было 35). В списки вошли 170 вузов из 43 регионов страны, Москва и Санкт-Петербург по-прежнему превосходят другие регионы по представленности в рейтингах – на их долю приходится 65 вузов.

В 2024 году первое место по направлению «Фармация», как и годом ранее, занял Сеченовский университет. Второе место вновь осталось за МГУ имени М.В. Ломоносова, на третьем — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России за год поднялся с седьмого на четвертое место рейтинга, а Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России — с десятой на седьмую строчку.

Место в рейтинге Название вуза Баллы 1 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 100.00 2 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 85.61 3 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России 81.26 4 Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России 61.62 5 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 60.04 6 Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 59.40 7 Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России 56.66 8 Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 52.78 9 Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России 51.86 10 Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России 50.97 11 Казанский (Приволжский) федеральный университет 49.04 12 Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 48.63 13 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 48.32 14 Самарский государственный медицинский университет Минздрава России 47.99 15 Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России 47.90 16 Казанский государственный медицинский университет Минздрава России 46.80 17 Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России 46.00 18 Пермская государственная фармацевтическая академия Минздрава России 45.04 19 Воронежский государственный университет 43.96 20 Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского 43.86

Предметные рейтинги вузов России строятся на основании оценки трех миссий университета: образовательной, научной, общественной. В них попадают заведения, которые обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.

В предметную область «Фармация» входят такие направления подготовки, как «Промышленная фармация» и «Фармация».

Оцениваются качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, объем финансирования, результаты студенческих олимпиад, количество массовых онлайн-курсов, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура), количество защит диссертаций, удельный вес внебюджетных источников в общем объеме затрат на научные исследования и разработки, вклад вуза в подготовку кадров для региона и т.д.

Подробная методика и полная версия рейтинговых таблиц размещены на сайте рейтинговой группы RAEX: www.raex-rr.com.