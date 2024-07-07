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Главные новости недели

07.07.2024
14:35
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Коллегия ЕЭК внесла изменения в Фармакопею ЕАЭС, обеспечивающую единый подход к оценке качества лекарств для государств союза. В изменения вошли 46 новых общих фармакопейных статей, они вводятся в действие с 1 января 2025 года. Подробнее...

2. ЦРПТ положительно оценил итоги пилота, в рамках которого производители и импортеры лекарств выгружали в систему маркировки актуальный внешний вид упаковки лекарства и инструкцию к каждой партии. Всего в эксперименте приняли участие 40 игроков рынка. Подробнее...

3. ФАС признала необоснованной жалобу российского подразделения британской GSK «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на условия госзакупки дженерика препарата «Тивикай» от ВИЧ. Компания пыталась защитить патентное право на оригинальный препарат долутегравир. Подробнее...

4. Роструд опубликовал перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым были присвоены категории риска нарушения трудового законодательства на 2025 год. Они распределены по регионам России и уровням — от умеренного до высокого. В списки были включены также предприятия в фармацевтической отрасли. Подробнее...

5. Минздрав разработал проект приказа об установке до десяти дней максимального срока на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства. Рецепты с пометкой «cito» («срочно») будут обслуживаться в срок, не превышающий трех рабочих дней. Покупателей будут оповещать о поступлении товара через звонки или СМС. Подробнее...

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