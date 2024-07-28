Главные новости недели

1. В Краснодарском крае следователи и сотрудники ФСБ пресекли работу аптечной сети, торговавшей фальсифицированными лекарствами без рецепта. Умерли четверо несовершеннолетних покупателей нелегальных аптек. Двум организаторам преступления и управляющей сетью аптек удалось скрыться, они объявлены в розыск. Подробнее...

2. СРО «Ассоциация независимых аптек» провела опрос своих членов об их отношении к отпуску препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) из-за роста числа аптек в регионах, которые отказываются от их реализации. Это снижает доступность лекарственной группы для населения, в том числе льготных категорий, рассказала «ФВ» директор ассоциации Виктория Преснякова. Подробнее...

3. ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за выпуска дженерика лекарства для лечения сахарного диабета «Форсига». Оригинальный препарат защищен патентом до 2028 года. Ранее Верховный суд России подтвердил законность патентных прав производителя оригинала. Подробнее...

4. Минздрав дополнил новым пунктом классификацию изменений, вносимых в регистрационные досье на зарегистрированные лекарства. В документ добавили изменение данных по безопасности препаратов на основании информации экспертного учреждения. Подробнее...

5. Минздрав скоро обновит порядок формирования Перечня ЖНВЛП, заявил на форуме «Здоровое общество» замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Подробнее...