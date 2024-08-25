Главные новости недели

1. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней два дня рассматривала препараты, предложенных для включения в Перечерь ЖНВЛП. В первый день комиссия рассмотрела девять препаратов, во второй день – двенадцать.

2. Правительство утвердило новую Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в России до 2030 года. План ее реализации включает 20 мероприятий, в числе которых — разработка и актуализация клинических рекомендаций, а также повышение уровня подготовки медиков и сотрудников в области ветеринарии. Подробнее...

3. С начала года «Ригла» приобрела 436 аптек. Задача по активизации направления M&A была поставлена перед менеджментом в прошлом году, сообщили «ФВ». Прежде всего компанию интересуют покрытие территорий присутствия сети и высокотрафиковые торговые площади, которых становится все меньше. Подробнее...

4. АО «Ростовоблфармация» оштрафовали из-за длинных очередей в аптеке. Как сообщили в областном Минздраве, к очередям привел ремонт одной из аптек и болезнь фармацевта. Ситуацию уже исправили. Подробнее...

5. Употребление семаглутида повышает частоту суицидальных мыслей, выяснила международная группа ученых. В случаях, когда пациенты одновременно принимали препарат вместе с антидепрессантами, риск развития суицидальных настроений вырастал более чем в четыре раза. Подробнее...