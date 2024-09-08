Главные новости недели

1. ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России разместило обновленный (дополненный) перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) 2 сентября. Обновленный список содержит 605 МНН и 3080 торговых наименований (ТН). Подробнее...

2. Минздрав намерен дать возможность ускоренной госрегистрации препаратов, не локализованных в России, в рамках постановления правительства об особенностях обращения лекарств в случае дефектуры. Предлагаемая процедура с учетом непредсказуемой геополитической ситуации не будет зависеть от объемов имеющихся остатков в медицинских и аптечных организациях. Подробнее...

3. Минфин разработал новеллу о мерах по предоставлению нацрежима при закупках товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также закупок товаров отдельными видами юрлиц. Документ отменяет восемь постановлений правительства, в случае утверждения постановление вступит в силу с 2025 года. Подробнее...

4. Пять зарубежных фармкомпаний в России попали в рейтинг крупнейших предприятий по версии Forbes. В списке, как и в прошлом году, оказались Bayer, Novartis, Sanofi, AstraZeneca и Abbott Laboratories. Подробнее...

5. РФПИ заключил договор о партнерстве с монгольской фармкомпанией MEIC. Стороны инвестируют в проекты технологического трансфера и локализации выпуска российских лекарств на территории страны. Планируется также расширение партнерства и содействие выпуску препаратов на рынках России и Монголии. Подробнее...