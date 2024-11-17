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Главные новости недели

17.11.2024
14:35
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Аптечная сеть «Валета» закрылась в Екатеринбурге. Причиной этого стали изменения в Налоговом кодексе, которые вступят в силу с 2025 года. Сеть насчитывала 31 учреждение, помещения сдали в аренду сети «Фармленд». Подробнее...

2. На упрощенную систему налогообложения могут рассчитывать 13 тыс. аптек, следует из данных AlphaRM. Еще более 13,3 тыс. аптечных точек будут уплачивать НДС по ставке 5% и 4 тыс. аптек по ставке 7% со следующего года после введения поправок в Налоговый кодекс. Подробнее...

3. Сестрорецкий суд в Санкт-Петербурге дал условные сроки по делу о производстве БАД для потенции «Сеалекс-Форте» и «Аликапс». Игорю Воробью и Сергею Назарову также назначили штрафы по 2,5 млн руб. Предыдущий приговор был отменен городским судом в 2021 году. Подробнее...

4. Минздрав намерен внести изменения в правила госконтроля в сфере обращения лекарств. В проекте постановления прописаны нормы по выбору контролируемого лица, у которого будут проводить отбор проб препаратов для выборочного контроля качества. В случае принятия документ вступит в силу с 1 декабря. Подробнее...

5. АФПЕАЭС призывает ускорить включение российских лекарств, одобренных комиссией Минздрава, в клинические рекомендации. Это улучшит доступ к инновационным методам лечения и повысит доверие к национальной системе здравоохранения, говорится в письме ассоциации Минпромторгу. Подробнее...

Нет комментариев

Комментариев: 3

Борисенко Татьяна
Вчера в 20:52
Насыщенная неделя
Полякова Наталья Николаевна
Вчера в 22:48
Новости недели, интересно
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