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Главные новости недели

22.12.2024
14:40
Дина Коблова
Представляем TOP5 событий недели, опубликованных в ленте новостей «ФВ».
Фото: Фармацевтический вестник

1. Более трех миллионов упаковок физраствора введено в гражданский оборот с начала декабря. В ближайшее время его начнут доставлять в аптечную и лечебную сеть. Аналитики назвали сроки решения проблемы с дефектурой физраствора. Подробнее...

2. «Ригла» стала владельцем новочеркасской локальной аптечной сети «Норма» в Ростовской области. В контур сделки вошли 23 аптеки, которые будут работать под брендом «Здравсити». Подробнее...

3. Минздрав отменил государственную регистрацию девяти препаратов. Четыре из них — это поливитамины от белорусской компании «Минскинтеркапс». У всех лекарственных средств есть аналоги на рынке. Подробнее...

4. Депздрав Москвы утвердил программу профилактики рисков нарушений при надзоре за ценами на препараты из Перечня ЖНВЛП. В 2024 году выявили 667 нарушений, 83,5% из которых заключаются в несоблюдении правил формирования цен на лекарства. На 2025 год уже запланированы проверки 42 аптечных организаций, их список представлен в документе. Подробнее...

5. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн остался недоволен обслуживанием в одной из городских аптек. Он совершил туда визит после обращений местных жителей с жалобами на отсутствие в аптеках региона лекарств для льготников. Хинштейн заявил, что в регионе предстоит не только перестроить систему обеспечения льготников лекарствами, но и изменить отношение к людям. Подробнее...

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