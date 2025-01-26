Главные новости недели

1. Правительство включило в Перечень ЖНВЛП 18 новых МНН, один препарат вошел в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Кроме того, в список ЖНВЛП вошли новые лекарственные формы двух препаратов, которые уже есть в перечне. Подробнее...

2. Также Минздрав опубликовал поступившие заявки на включение препаратов в лекарственные перечни. Половина препаратов ранее не получили одобрение. Заявки будут рассмотрены во II квартале. Подробнее...

3. Минздрав России отменил регистрацию препарата «Биапенем», которая была получена ООО «Джодас Экспоим» 21 ноября 2023 года. Решение принято во исполнение распоряжения суда и в рамках соответствующего исполнительного производства. Подробнее...

4. В 2024 году Росздравнадзор заблокировал более 94 тыс. сайтов, через которые нелегально продавали лекарства. Служба также заблокировала около 230 серий недоброкачественных препаратов за год и выявила около 8,4 млн штук фальсифицированных и контрафактных медизделий. Подробнее...

5. Министерство здравоохранения намерено утвердить правила запрета на продажу просроченных и немаркированных фармпрепаратов. Предложенные изменения сделают невозможным проведение их через кассу. Однако на фармацевтов и провизоров ляжет дополнительная излишняя нагрузка. Подробнее...