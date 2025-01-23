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Комиссия Минздрава рассмотрит...

Комиссия Минздрава рассмотрит десять кандидатов на включение в ЖНВЛП и ВЗН

23.01.2025
18:03
Елена Калиновская
Минздрав опубликовал поступившие заявки на включение препаратов в лекарственные перечни. Девять лекарств претендуют на включение в Перечень ЖНВЛП, один – в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Заявки будут рассмотрены во II квартале. 
Фото: 123rf.com

Минздрав на официальном сайте обнародовал список препаратов, которые будут рассмотрены Комиссией по формированию лекарственных перечней во II квартале 2025 года. Половина лекарств уже были представлены в прошлом году. Тогда члены комиссии не поддержали их включение. 

Противоопухолевый препарат асциминиб для лечения миелоидного лейкоза рассматривался в августе 2024 года, Novartis предложила для России одну из самых низких цен в мире. Но комиссия проголосовала против. Отдельные участники заседания беспокоились, что включение препарата в Перечень ЖНВЛП увеличит нагрузку на бюджеты регионов.

Аналогичные риски члены комиссии увидели и во включении лорлатиниба компании Pfizer. Препарат используется для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с определенной мутацией.

Похожие причины отказа были при рассмотрении трастузумаба дерукстекана (рак молочной железы) и пэгцетакоплана (пароксизмальная ночная гемоглобинурия). 

В октябре 2024 года общественная организация «Движение против рака» обратилась в правительство, Минздрав и Счетную палату с просьбой провести внеочередное заседание Комиссии Минздрава по формированию Перечня ЖНВЛП и пересмотреть решения, принятые в августе того же года. По мнению пациентов, при включении в лекарственные перечни приоритет должен быть отдан в пользу клинической эффективности, а не экономической.

Из-за увеличения нагрузки на бюджет программы ВЗН не был включен препарат сипонимод (рассеянный склероз).

Впервые комиссия рассмотрит капивасертиб (рак молочной железы), тремелимумаб  (рак печени), теклистамаб (множественная миелома) и даникопан (пароксизмальная ночная гемоглобинурия).

Перечень предложений, прошедших документальную экспертизу, для рассмотрения во II квартале 2025 г.

 

 

 п/п

 

 

МНН

 

Лекарственная форма

 

Результаты экспертизы

Представленные

предложения о включении/ исключении

ЖНВЛП

14 ВЗН

 

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

 

Противоопухолевые препараты

 

1

 

Асциминиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 

одобрено 16.01.2025

 

вкл. в ЖНВЛП

 

 

2

 

Капивасертиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 

одобрено 13.01.2025

 

вкл. в ЖНВЛП

 

 

 

3

 

 

Трастузумаб дерукстекан

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

 

 

одобрено 13.01.2025

 

 

вкл. в ЖНВЛП

 

 

4

 

Тремелимумаб

концентрат для приготовления раствора для инфузий

 

одобрено 13.01.2025

 

вкл. в ЖНВЛП

 

 

5

 

Теклистамаб

раствор для подкожного введения

одобрено 16.01.2025

вкл. в ЖНВЛП

 

 

6

 

Лорлатиниб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

одобрено 25.12.2024

вкл. в ЖНВЛП

 

 

Иммунодепрессанты

 

7

 

Сипонимод

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

 

одобрено 16.01.2025

 

 

вкл. в 14 ВЗН

 

8

 

Пэгцетакоплан

раствор для подкожного введения

одобрено 28.12.2024

вкл. в ЖНВЛП

 

 

9

 

Даникопан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

одобрено 13.01.2025

вкл. в ЖНВЛП

 

 

Органы чувств

 

Препараты, применяемые в офтальмологии

 

10

 

Фарицимаб

Раствор для внутриглазного введения

возврат 16.01.2025

вкл. в ЖНВЛП

 

 

11

 

Фарицимаб

Раствор для внутриглазного введения

одобрено 17.01.2025

вкл. в ЖНВЛП

 

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