Комиссия Минздрава рассмотрит десять кандидатов на включение в ЖНВЛП и ВЗН
Минздрав на официальном сайте обнародовал список препаратов, которые будут рассмотрены Комиссией по формированию лекарственных перечней во II квартале 2025 года. Половина лекарств уже были представлены в прошлом году. Тогда члены комиссии не поддержали их включение.
Противоопухолевый препарат асциминиб для лечения миелоидного лейкоза рассматривался в августе 2024 года, Novartis предложила для России одну из самых низких цен в мире. Но комиссия проголосовала против. Отдельные участники заседания беспокоились, что включение препарата в Перечень ЖНВЛП увеличит нагрузку на бюджеты регионов.
Аналогичные риски члены комиссии увидели и во включении лорлатиниба компании Pfizer. Препарат используется для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с определенной мутацией.
Похожие причины отказа были при рассмотрении трастузумаба дерукстекана (рак молочной железы) и пэгцетакоплана (пароксизмальная ночная гемоглобинурия).
В октябре 2024 года общественная организация «Движение против рака» обратилась в правительство, Минздрав и Счетную палату с просьбой провести внеочередное заседание Комиссии Минздрава по формированию Перечня ЖНВЛП и пересмотреть решения, принятые в августе того же года. По мнению пациентов, при включении в лекарственные перечни приоритет должен быть отдан в пользу клинической эффективности, а не экономической.
Из-за увеличения нагрузки на бюджет программы ВЗН не был включен препарат сипонимод (рассеянный склероз).
Впервые комиссия рассмотрит капивасертиб (рак молочной железы), тремелимумаб (рак печени), теклистамаб (множественная миелома) и даникопан (пароксизмальная ночная гемоглобинурия).
Перечень предложений, прошедших документальную экспертизу, для рассмотрения во II квартале 2025 г.
|
№ п/п
|
МНН
|
Лекарственная форма
|
Результаты экспертизы
|
Представленные
предложения о включении/ исключении
|
ЖНВЛП
|
14 ВЗН
|
|
Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы
|
|
Противоопухолевые препараты
|
1
|
Асциминиб
|
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|
одобрено 16.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
2
|
Капивасертиб
|
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|
одобрено 13.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
3
|
Трастузумаб дерукстекан
|
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
|
одобрено 13.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
4
|
Тремелимумаб
|
концентрат для приготовления раствора для инфузий
|
одобрено 13.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
5
|
Теклистамаб
|
раствор для подкожного введения
|
одобрено 16.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
6
|
Лорлатиниб
|
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|
одобрено 25.12.2024
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
|
Иммунодепрессанты
|
7
|
Сипонимод
|
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|
одобрено 16.01.2025
|
|
вкл. в 14 ВЗН
|
8
|
Пэгцетакоплан
|
раствор для подкожного введения
|
одобрено 28.12.2024
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
9
|
Даникопан
|
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
|
одобрено 13.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
|
Органы чувств
|
|
Препараты, применяемые в офтальмологии
|
10
|
Фарицимаб
|
Раствор для внутриглазного введения
|
возврат 16.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
|
11
|
Фарицимаб
|
Раствор для внутриглазного введения
|
одобрено 17.01.2025
|
вкл. в ЖНВЛП
|
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