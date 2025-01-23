Комиссия Минздрава рассмотрит десять кандидатов на включение в ЖНВЛП и ВЗН

Минздрав на официальном сайте обнародовал список препаратов, которые будут рассмотрены Комиссией по формированию лекарственных перечней во II квартале 2025 года. Половина лекарств уже были представлены в прошлом году. Тогда члены комиссии не поддержали их включение.

Противоопухолевый препарат асциминиб для лечения миелоидного лейкоза рассматривался в августе 2024 года, Novartis предложила для России одну из самых низких цен в мире. Но комиссия проголосовала против. Отдельные участники заседания беспокоились, что включение препарата в Перечень ЖНВЛП увеличит нагрузку на бюджеты регионов.

Аналогичные риски члены комиссии увидели и во включении лорлатиниба компании Pfizer. Препарат используется для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с определенной мутацией.

Похожие причины отказа были при рассмотрении трастузумаба дерукстекана (рак молочной железы) и пэгцетакоплана (пароксизмальная ночная гемоглобинурия).

В октябре 2024 года общественная организация «Движение против рака» обратилась в правительство, Минздрав и Счетную палату с просьбой провести внеочередное заседание Комиссии Минздрава по формированию Перечня ЖНВЛП и пересмотреть решения, принятые в августе того же года. По мнению пациентов, при включении в лекарственные перечни приоритет должен быть отдан в пользу клинической эффективности, а не экономической.

Из-за увеличения нагрузки на бюджет программы ВЗН не был включен препарат сипонимод (рассеянный склероз).

Впервые комиссия рассмотрит капивасертиб (рак молочной железы), тремелимумаб (рак печени), теклистамаб (множественная миелома) и даникопан (пароксизмальная ночная гемоглобинурия).

Перечень предложений, прошедших документальную экспертизу, для рассмотрения во II квартале 2025 г.