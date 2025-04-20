Главные новости недели

1. ФАС начала внеплановую проверку фармкомпаний, которые участвовали в закупках для нужд Центра лекобеспечения. АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт», ООО «Примафарм» подозревают в заключении картельного сговора. Кроме того, стало известно о проверках ФАС в офисах АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», ООО «Эдвансд Трейдинг», ООО «Орфарм» и ООО «Медфарм». Подробнее...

2. Минздрав зарегистрировал препарат «Форседено» (деносумаб) для терапии остеопороза от «Петровакс Фарм». Лекарство, представляющее собой биоаналог «Пролиа» от Amgen, будет поставляться по более низкой цене. Подробнее...

3. Действие национальных регудостоверений лекарств будет продлено на время их переоформления по правилам ЕАЭС, но компаниям нужно будет взять обязательство пройти инспекцию в течение трех лет после получения РУ. Такая норма закреплена проектом 14-й редакции «Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения», обратил внимание «ФВ». Подробнее...

4. Из ГРЛС исключили РУ на семь препаратов. Среди них противоопухолевые средства «Имновид» и «Ревлимид» от швейцарской Celgene и «Теватаксел» от Teva. Также отменили РУ препарата «Бенфогамма 150» от Wörwag Pharma, в ГРЛС отсутствуют другие монопрепараты с таким МНН. Подробнее...

5. Роспатент отказал в удовлетворении возражения о признании недействительным продления срока действия патента Российской Федерации на изобретение № 2651892 на софосбувир. Возражение подавал «Национальный центр общественного здоровья». Подробнее...