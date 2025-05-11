Главные новости недели

1. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней провела первое заседание в 2025 году. Рассматривались восемь предложений — семь МНН предлагалось включить в Перечень ЖНВЛП, одно — в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). В результате одобрены только два лекарства. Подробнее...

2. Минздрав планирует разрешить отпуск лекарств через отделения «Почты России» в населенных пунктах, где нет аптек или медорганизаций, уже в этом году. В почтовых отделениях могут начать продавать средства для экстренной помощи, такие как жаропонижающие и обезболивающие лекарства. Подробнее...

3. Минздрав предложил с 1 сентября ограничить действие ряда нормативных актов из «белого списка» контрольно-надзорных требований. Среди них — квалификационные требования к фармработникам, утвержденные в 2016 году. Подробнее...

4. Отраслевые программы повышения производительности труда, созданные в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», должны быть готовы в мае. Цель — рост производительности труда почти на 21% в следующие шесть лет в целом по стране. О том, какими способами этого можно достичь в фармпромышленности, «ФВ» выяснил у участников нацпроекта «Производительность труда». Подробнее...

5. Минздрав утвердил изменения, которые вносятся в приказ о порядке ведения ГРЛС. Изменяются требования к данным, которые нужно указывать в реестровой записи, а также к процедуре исключения препаратов и фармсубстанций из реестра. Подробнее...