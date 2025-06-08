Главные новости недели

1. Маркетплейс Wildberries обсуждает возможность покупки сети «Еаптека», сообщили «ФВ» источники. Переговоры идут с двумя собственниками аптечной сети — Сбером и Группой компаний «Р-Фарм». В случае их успешного завершения, Wildberries может стать крупнейшим игроком среди маркетплейсов на фармрынке. В Wildberries информацию не подтвердили, но о переговорах говорят источники, близкие к двум компаниям. Подробнее...

2. Министерство здравоохранения утвердило новые правила хранения лекарств. В них установлены послабления для аптек и оптового звена, урегулировано хранение препаратов с этанолом и уточнены требования к помещениям, температуре и влажности воздуха в них. Подробнее...

3. Минздрав обновил правила надлежащей аптечной практики. Документ будет ориентирован только на лекарственные препараты, а не на весь товарный ассортимент аптек, как сейчас. Приказ вступит в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Подробнее...

4. Правительство утвердило методику расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Документ начнет действовать с 1 сентября 2025 года. До этого срока следует пользоваться прежней методикой. Подробнее...

5. Правительство установило новые правила ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, включая иммунобиологические, и фармсубстанций. Наряду с очными исследованиями в ряде случаев производители могут прибегнуть к дистанционному формату тестирования качества лекарств. Старые правила будут отменены. Подробнее...