Главные новости недели

1. Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) внесла на рассмотрение законопроект, которым предлагается запретить экспорт лекарственных препаратов и протезов в Российскую Федерацию. Полный текст документа пока недоступен. Подробнее...

2. Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней проведет второе заседание в 2025 году. За два дня будут рассмотрены 23 МНН на включение в Перечень ЖНВЛП и два на исключение. Изменение перечня препаратов для программы ВЗН не ожидается. Подробнее...

3. С 1 сентября 2025 года врачи смогут назначать БАД пациентам только из специального списка. «ФВ» проанализировал госзакупки и выяснил, какие добавки наиболее популярны у госзаказчиков. Подробнее...

4. Арбитажный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял отказ компаний Incyte Holdings Corporation и Novartis Pharma AG от иска к АО «Фармасинтез-Норд» и Минздраву России. Изначально истцы указывали на нарушения интеллектуальных прав и требовали отменить регистрацию и исключить из ГРЛС «Руксолитиниб Фармасинтез», а также уничтожить все произведенные партии. Подробнее...

5. Коллегия палаты по патентным спорам подтвердила правомерность евразийского патента компании «АксельФарм» на способ получения действующего вещества отечественного препарата «Акситиниб». Возражение иностранного лица против действия патента в России поступило в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в сентябре 2024 года. Пока шло его рассмотрение, срок действия патента на препарат с ТН «Акситиниб» самого заявителя истек. Подробнее...