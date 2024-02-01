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Госдума одобрила законопроект...

Госдума одобрила законопроект о праве участковых больниц продавать лекарства

01.02.2024
17:14
Артем Косенок
В Госдуме одобрили в первом чтении проект, разрешающий участковым больницам продавать лекарственные средства. Инициаторами выступили ряд депутатов и сенаторов. По их мнению, такое нововведение сделает лекарства доступными для людей в сельской местности.
Фото: Росздравнадзор

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который дает право участковым больницам продавать лекарственные средства. Документ находится в электронной базе нижней палаты парламента. Проект внесли в Госдуму в конце сентября 2023 года. Инициаторами выступили ряд депутатов и сенаторов: в частности, председатель Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев, первый зампред комитета Леонид Огуль, зампред комитета Олег Нифантьев, депутат Александр Петров

В пояснительной записке инициативу объясняют тем, что во многих сельских населенных пунктах нет аптек из-за нерентабельности. Доставка лекарств облегчает ситуацию, но не решает проблему. Зачастую жители поселения, где есть участковые больницы, вынуждены ездить в соседний населенный пункт для приобретения лекарств в ФАП или амбулатории.

В связи с этим депутаты и сенаторы предлагают предоставить право продавать лекарственные средства участковым больницам и иным структурным подразделениям медицинских организаций. Реализовывать продукцию разрешат только в том случае, если в населенном пункте нет аптеки. Документ в случае принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.

В конце июня Совет Федерации и Госдума предложили разрешить участковым больницам розничную продажу лекарственных средств. Тогда сообщалось, что сенаторы и депутаты разработали соответствующий документ, в Минздраве, в свою очередь, такое предложение поддержали. По мнению авторов инициативы, такое нововведение сделает лекарства доступными для людей в сельской местности.

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