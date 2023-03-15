Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов для фармацевтов

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за продажу лекарственных средств из перечня предметно-количественного учета (ПКУ) без рецепта. Информация об этом размещена в электронной базе нижней палаты парламента.

Фармацевтам придется заплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или лишиться возможности работать в аптеке на срок от шести месяцев до одного года. Штрафовать работников аптек будут, если отпуск учетных препаратов не содержит признаков уголовного преступления, следует из текста законопроекта. Штраф для индивидуальных предпринимателей предлагается установить на уровне от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Сейчас за продажу препаратов без рецепта для должностных лиц предусмотрены штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юрлиц — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. На фармацевтов за такие нарушения накладывают денежные взыскания в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

В январе депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за продажу лекарственных средств из перечня ПКУ без рецепта. Сенатор и один из авторов инициативы Ирина Рукавишникова тогда заявила, что чаще всего фармацевты нарушают закон и продают препараты без рецепта. Если раньше за незаконную торговлю наказывали руководителя и временно закрывали аптечную сеть, и тогда «страдал» и бизнес, и покупатели, особенно в сельских районах, то сейчас жестче будут наказывать недобросовестных фармацевтов, отметила она.

По мнению юристов, итоговая сумма штрафов, установленная документом, никак не объясняется. Отрасль при этом понимает, откуда взялся законопроект, но отмечает несовершенность выбранных методов борьбы с проблемой, писал «ФВ».