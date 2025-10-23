Госдума приняла в первом чтении законопроекты о повышении ставки НДС и проект бюджета

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект № 1026190-8, предусматривающий увеличение с 1 января 2026 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, в числе которых лекарства, медицинская продукция, товары для детей, а также некоторые продукты, издания периодической печати, книги и племенные сельскохозяйственные животные.

НДС и УСН

Документ внесен Правительством России в рамках бюджетного пакета и направлен на исполнение поручений президента и правительства. По оценке, дополнительные поступления в федеральный бюджет от повышения НДС за три года могут составить 4,423 трлн руб.

Для компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН), порог годовой выручки, вызывающий обязанность уплачивать НДС, снижается с 60 млн до 10 млн руб. Это решение должно препятствовать дроблению бизнеса и, по прогнозам, обеспечит бюджету около 200 млрд руб. ежегодно. Аналогичное снижение порога при применении патентной системы налогообложения принесет еще 7,668 млрд руб. за три года.

В рамках подготовки изменений по НДС власти обсуждают варианты смягчения параметров расширения налога для малого бизнеса, работающего на УСН. Как сообщили РБК источники, знакомые с ходом дискуссий, в правительстве и администрации президента рассматриваются различные сценарии поэтапного снижения порога годовой выручки, при достижении которого наступает обязанность уплаты НДС.

Среди предлагаемых вариантов «лестницы» переходных порогов в частности:

▪️ в первый год 30 млн руб. — далее 20 млн руб. — далее 15 млн руб.

▪️ в первый год 20 млн руб. — далее 15 млн руб. — далее 10 млн руб.

▪️ в первый год 20 млн руб. — далее 10 млн руб.

Эксперты отмечают, что задачей изменений является не только увеличение поступлений в бюджет, но и борьба с теневым сектором, при этом повышенный порог (30 млн руб.) не позволит эффективно достичь этих целей.

Обсуждаются также меры поддержки микробизнеса, включая возможность переходного периода для адаптации к новым условиям. Для предпринимателей, которые впервые приобретут статус плательщиков НДС с 2026 года, может быть введен годовой мораторий на применение штрафных санкций за просроченное представление налоговой декларации.

Эквайринг

Законопроект также отменяет освобождение от НДС для операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных между участниками расчетов, а также при продаже российского программного обеспечения.

Расходы бизнеса на прием безналичных платежей могут вырасти на 20—22% в 2026 году. Такой прогноз дают представители рынка в связи с законопроектом правительства, который отменяет освобождение от НДС для услуг эквайринга и процессинга, писал «ФВ».

Бюджет

Госдума РФ в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Согласно документу, на 2026 год предусмотрен дефицит бюджета в размере 3,79 трлн руб., что составляет около 1,6% ВВП. Расходы в 2026 году запланированы на уровне 44,07 трлн руб., доходы — 40,28 трлн руб. За законопроект проголосовали 323 депутата, 79 воздержались, против никто не высказался. Поправки к документу необходимо представить до 10 ноября.

В части финансирования «Здравоохранения» проект бюджета предусматривает выделение более 1,8 трлн руб. на соответствующие мероприятия и программы в 2026 году. В будущем запланированы расходы свыше 1,9 трлн руб. (2027 год) и 2 трлн руб. (2028 год). По сравнению с прошлым годом финансирование данного направления существенно не изменилось.

Ранее «ФВ» проанализировал, как распределят деньги на различные статьи программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете.