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Госдума приняла закон...

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение маркировки интернет-рекламы

21.06.2023
11:49
Артем Косенок
Госдума одобрила в третьем чтении закон о штрафах за нарушение маркировки интернет-рекламы. Документ вступит в силу с 1 сентября этого года.
Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении закон о введении штрафов за нарушение требований к маркировке рекламы в интернете. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Штрафы для граждан за такие нарушения составят до 100 тыс. руб., для должностных лиц — до 200 тыс. руб., для юридических лиц — до 500 тыс. руб., а для операторов рекламных данных — до 700 тыс. руб.

С 1 сентября 2022 года вступили изменения в закон «О рекламе» (ст.18.1). Теперь рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем обязаны предоставлять информацию об онлайн-рекламе в Роскомнадзор, а он будет вести Единый реестр интернет-рекламы. Это позволяет надзорному органу видеть всю цепочку участников размещения онлайн-рекламы и их взаимодействий.

В конце мая 2023 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за нарушение требований к маркировке интернет-рекламы. При этом среди участников рынка, включая юристов, по-прежнему не было четкого понимания, какой контент в сети надлежит маркировать, а какой — нет, писал «ФВ».

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