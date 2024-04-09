Госсектор хочет стать ценовым ориентиром для частных аптек

В чем заключается инициатива

В декабре 2023 года коллегия Минздрава поставила стратегическую задачу изменения ценообразования на лекарственные препараты.

Первый этап — совершенствование механизма государственного регулирования цен в сегментах ЖНВЛП и препаратов для федеральных льготников. Схема работы будет аналогична той, которая применяется при закупках по программам обеспечения пациентов с высокозатратными нозологиями и «Круга добра».

Следующим этапом Минздрав совместно с Росстатом планирует запустить мониторинг цен на лекарственные препараты, не включенные в Перечень ЖНВЛП, сказано в решении коллегии от 13 декабря 2023 года.

Одним из исполнителей этих задач будут государственные аптечные сети, рассказал «ФВ» исполнительный директор АГАС Дмитрий Даин.

Члены ассоциации приступили к проработке вариантов реализации единой ценовой политики в отношении препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП.

«В Восточной Европе действуют референтные цены благодаря схемам лекарственного страхования. В России такой базой может стать ценообразование на льготный сегмент препаратов», — отметил он.

Сейчас во многих регионах решается задача централизации закупок лекарственных препаратов по государственным программам через совместные закупки или путем создания единственного поставщика в соответствии с законом 44-ФЗ, отметили в ассоциации.

Как она будет реализована

Варианты реализации этой схемы работы прорабатываются руководителями региональных министерств здравоохранения и государственными аптечными сетями.

«Дополнительно органы управления здравоохранением будут ставить перед государственными аптечными сетями задачи. Первая — это территориальное покрытие, чтобы в каждом муниципальном образовании была аптека. Вторая — организованная схема обеспечения отдаленных территорий через ФАП или передвижные аптечные пункты. Еще одна — задать определенный ценовой уровень. Какие это будут цены, определят субъекты. Они могут быть установлены строго в соответствии с регламентом ценообразования, разработанным Минздравом, или в регионе будет объявлено, что на льготный ассортимент ЖНВЛП будет действовать единая цена, в том числе и для пациентов, которые приобретают эти препараты за свой счет», — объяснил Даин.

После того, как регионы продекларируют установление единых цен, коммерческие сети начнут поддерживать эту политику, чтобы не потерять свои рыночные позиции, считает Дмитрий Даин.

Поддерживать единый уровень цен на ЖНВЛП помогут централизованные закупки, считает Даин. «Если это не поручит губернатор региона, то ему в течение ближайших года-двух это подскажут сами государственные аптечные сети», — полагает он.

После того, как регионы продекларируют установление единых цен, коммерческие сети начнут поддерживать эту политику, чтобы не потерять свои рыночные позиции, считает Даин.

Могут ли цены быть едиными

Аптечный рынок сомневается, что централизованные закупки госпредприятий смогут изменить политику частных аптечных сетей.

Проект «Государственные фармации как единый поставщик» предполагает монополию только в определенном сегменте региональной сферы — обеспечения медицинских организаций лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, говорит руководитель департамента информационной политики «Губернских аптек» Анатолий Патюков.

«Идеология этого проекта так и была сформулирована: единый поставщик — как гарант качественного и бесперебойного обеспечения медицинских организаций региона всем необходимым номенклатурным ассортиментом. Никакой связи с закупом частными аптечными сетями лекарственных препаратов для их последующей розничной реализации нет. Соответственно, на ценовую политику и ценообразование в сегменте частных аптечных сетей этот проект никак не влияет», — уверен он.

Цены госфармаций могут стать индикатором для соседних аптек, считает председатель правления Ассоциации аптек Калининградской области Дмитрий Яговдик.

«Есть регионы, где госсети занимают доминирующее положение, например Нижний Новгород. Если в сети будет сформирована единая наценка на препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, вряд ли это произойдет дифференционно (для каждой аптеки отдельно). Единая цена в крупной сети аптек будет сначала ориентиром для конкурентов, а потом, возможно, и рекомендуемой для всех участников рынка», — рассуждает он.

Жан Гончаров: «Сделать цены едиными может только внедрение системы страхования населения. Других вариантов я не вижу».

В то же время сейчас в рамках одной аптечной сети цены в разных точках варьируются, говорит гендиректор аптечной сети «Вита Плюс» Жан Гончаров.

«Основные причины: разные приходы товаров (дистрибьюторы могут менять цены при каждой поставке), конкурентная среда, глубина скидки программы лояльности, — объясняет он. — Сделать цены едиными может только внедрение системы страхования населения. Других вариантов я не вижу — цены на лекарства зависимы от многих изменений».

Несколько руководителей региональных аптечных сетей на условиях анонимности рассказали «ФВ», что госсектор не сможет быть ценовым ориентиром для коммерческого сегмента. «Занимая доминирующее положение, госфармации расслабились и не перестроились под фактическую экономическую ситуацию. Госсети не могут быть эффективными на рынке — у них другие цели», — отметил один из них.

Руководители госпредприятий думают иначе: за счет увеличения объема закупок по госпрограммам они могут получать более выгодные закупочные цены у поставщиков. Таким образом госсети могут снижать стоимость препаратов в своих аптеках, и коммерческому сектору придется под них подстраиваться, считает директор сахалинской государственной сети «Фармация» Инна Гребенева. «Но демпинг не может быть бесконечным. Сейчас на рынке используются другие способы конкуренции, поэтому единых цен на рынке никогда не будет», — резюмирует она.