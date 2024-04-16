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Государственные аптеки поделились...

Государственные аптеки поделились методами удержания кадров

16.04.2024
12:12
Ольга Коберник
Участники рынка обсудили кадровый дефицит и поделились практическими наработками в этой сфере на Втором общероссийском форуме государственных аптечных сетей «Лекарственная безопасность регионов».
Фото: nastudioru.123rf.com

Проблема в кадровом обеспечении аптек остается актуальной многие годы. Для ее решения участники форума обозначили два подхода. Один строится на этапе подготовки профильных специалистов, второй базируется на удержании имеющихся.

Что нужно изменить в образовании 

В стране ежегодно выпускается 15—16 тыс. фармспециалистов, из которых треть — провизоры, рассказал декан факультета постдипломного образования Пятигорского медико-фармацевтического института Борис Житарь.  

«Дефицит кадров начался, когда в стандартах образования убрали понятие заочного обучения. В фармации это было бы к месту и позволило бы нам закрыть большую потребность в кадрах. Кроме того, на заочную форму обучения необходимо направить всех сотрудников, которые сейчас работают в аптеках без профильного образования», — сказал он. 

Желающих получить высшее образование становится все меньше. «Ничего плохого в этом нет, мы понимаем, что фармацевт может справляться с работой первостольника и с фармконсультированием», — добавил Житарь. 

Эксперт считает, что ситуацию с кадрами улучшит и уменьшение срока обучения на этапе базового высшего образования до четырех лет.  

Как удержать сотрудников 

О своем опыте сохранения кадрового состава в условиях высокой конкуренции рассказала замгенерального директора «Губернских аптек» Алена Политова. Укомплектованность кадрами в сети составляет 98%. За последние 10 лет средний возраст сотрудников удалось снизить с 45 до 40 лет, а заведующих аптеками — с 57 до 41 года. 

Политова считает, что решающим фактором для сотрудников по-прежнему остается размер заработной платы. Предприятие ежегодно проводит мониторинг оплаты труда не только у конкурентов, но и в ритейле, медицинских организациях. «Определяем гарантированный минимум. Кроме того, наши сотрудники имеют возможность зарабатывать: бонусы за продажу высокомаржинальных товаров и выполнение других показателей могут увеличивать размер выплат вдвое. В компании существует прозрачная система подработок и доплат. Это значит, что наши сотрудники не уйдут в другие сети». 

В течение последних двух лет компания стала начислять корпоративную пенсию для управленческого персонала — заведующих аптеками. Эта инициатива оказала существенное влияние на заведующих в возрасте от 40 до 55 лет, добавила Политова.  

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