Игроки фармрынка разделились в оценке пользы от введения «второго лишнего»

Введение правила «второй лишний» при госзакупках стало предметом обсуждения экспертов отрасли на традиционной отраслевой конференции «ФВ» из серии «PROекции Будущего» в Сочи 15 февраля. Мнения разделились: кто-то видит в нем меру поддержки отечественной фармы, а кто-то — проект, от которого проиграют российские пациенты, передает корреспондент «ФВ».

«Хотя, на мой взгляд, острой необходимости в нем сейчас уже нет, мы ждем начала действия правила «второй лишний», мы никогда этого не скрывали, — отметила руководитель отдела по связям с государственными структурами ГК «Герофарм» Вилена Галкина. — Конечно, это нужно было делать несколько лет назад. Сейчас на рынке очень много игроков, которые делают фармсубстанцию, делают полный цикл, но это все равно драйвер роста, как в свое время был «третий лишний».

Эта форма поддержки также важна, потому что «Герофарм» хочет работать на экспорт.

«Нам нужно выходить на мировой рынок, нужно становиться лучше, и если нас не будут здесь поддерживать, то мы не сможем выйти на другие рынки», — подчеркнула Галкина.

Очень осторожное отношение ко «второму лишнему» у Ассоциации российских фармацевтических производителей, признался ее генеральный директор Виктор Дмитриев. По его словам, если продукт конкурентный, то «второй лишний» не нужен.

«Это если конкуренция честная», — парировала Галкина.

По мнению Дмитриева, поддерживать отечественного производителя надо, но в других формах: через субсидирование, через снижение налогов и т.д., а «второй лишний» несет в себе много рисков и неизбежно «зацепит» пациентов.

«Отсутствие конкуренции всегда приводит к увеличению цен, — предостерег исполнительный директор Ассоциации «Фармацевтические инновации» («Инфарма») Вадим Кукава. — С точки зрения иностранных фармпроизводителей, большинство компаний никогда не локализуют здесь свое производство по полному циклу не из-за геополитики, а потому что это экономически необоснованно, особенно если это орфанные препараты».

В Минпромторге заявили, что механизм «второй лишний» начнет действовать осенью 2024 года, ранее сообщал «ФВ». Правило будет работать при закупках всего перечня стратегически значимых лекарственных средств.