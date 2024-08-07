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Имущества банкротящегося «Годовалова»...

Имущества банкротящегося «Годовалова» не хватит для погашения требований кредиторов

07.08.2024
13:18
Дина Коблова
Имущество банкротящегося фармдистрибьютора «Годовалов» оценили в 49 млн руб., этих денег не хватит для погашения даже 1% требований кредиторов. Конкурсный управляющий обнаружил среди имущества «Годовалова» только товарно-материальные ценности. 
Фото: 123rf.com

Конкурсный управляющий банкротящегося фармдистрибьютора «Годовалов» Михаил Проровский оценил имущество компании в 49 млн руб., такое сообщение появилось в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс). Как сообщил «Ведомостям» Проровский, этих денег не хватит для погашения даже 1% требований кредиторов размером в 7 млрд руб. Кроме того, требования еще на 2,8 млрд руб. рассматриваются в суде.

В ходе инвентаризации среди имущества «Годовалова» были обнаружены только товарно-материальные ценности: мебель, медоборудование, фармпродукция. При этом, согласно описи, у компании нет основных средств (недвижимость, земля, рабочая техника и др.), транспорта, наличных денег и нематериальных активов.

Михаил Проровский рассказал журналистам, что фармдистрибьютор может обладать дебиторской задолженностью на сумму более 5 млрд руб., которая закроет часть собственных долгов компании. Однако подтверждающих эту информацию документов у конкурсного управляющего пока нет. По словам Проровского, в адрес возможных дебиторов «Годовалова» направлено более 500 претензий.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина. В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества. Они оба владели ООО «Годовалов». Компания занималась фармацевтической логистикой, а также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из крупнейших игроков на региональном фармрынке. Компания работала в 37 субъектах России. У дистрибьютора было пять складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске.

В мае фармдистрибьютор «Протек» взыскал с Николая Шаврина 500 млн руб. долга. Всего компания в связи с банкротством «Годовалова» потеряла чуть больше 1 млрд руб.

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