Intellia приостановила исследования CRISPR-терапии после госпитализации участника

Intellia Therapeutics приостановила III фазу двух клинических испытаний генной терапии для лечения транстиретинового амилоидоза, разработанной на основе технологии редактирования генома CRISPR/Cas9. Причиной стала госпитализация одного из участников из-за проблем с печенью, говорится в пресс-релизе.

Препарат nex-z (нексигуран зиклумеран/nexiguran ziclumeran) отключает в печени ген, кодирующий транстиретин (TTR). Этот белок переносит по организму гормоны щитовидной железы и витамин А. При мутациях он может неправильно сворачиваться в виде амилоида, а затем откладываться в сердце и нервах, в результате чего возникает транстиретиновый амилоидоз.

Выборка первого исследования включала пациентов с кардиомиопатией на фоне этого заболевания (ATTR-CM), во втором — с полинейропатией (ATTR-PN). Общее число участников — 697 человек, свыше 450 успели получить nex-z. 24 октября у одного из них уровень печеночных ферментов достиг четвертой и максимальной степени — верхняя граница нормы превышена более чем в десять раз — и билирубина.

В мае произошел похожий случай, о котором писал портал BioPharma Dive. Производитель не стал прекращать исследования, поскольку рост уровня ферментов у пациента не сопровождался какими-либо симптомами.

Параллельно продолжаются испытания лонвогурана циклумерана (lonvoguran ziclumeran) — второй генной терапии Intellia на основе CRISPR. Ее эффективность оценивается в III фазе при наследственном ангионевротическом отеке.

Intellia основана в 2014 году. Биотехнологическая компания из Калифорнии, США, одной из первых начала редактировать гены внутри организма, а не в лаборатории — CRISPR-терапия вводится прямо в печень, корректируя ДНК. Пока ей не удалось вывести ни одну разработку на рынок. Любая задержка снижает шансы на успех в конкурентной борьбе с Alnylam Pharmaceuticals, BridgeBio Pharma и Pfizer, чьи аналогичные препараты уже получили регистрацию и продаются.

Акции Intellia рухнули почти вдвое — на 47,8%. Котировки ее конкурента CRISPR Therapeutics также упали на 11% после новости. Инвесторы теперь опасаются, что регуляторы ужесточат надзор за сферой генного редактирования.

Ранее в этом году острая печеночная недостаточность стала причиной смерти троих участников испытаний генных терапий компании Sarepta Therapeutics для лечения различных мышечных дистрофий. В сентябре от генной терапии CAP-002, созданной Capsida Biotherapeutics, также умер ребенок — причина не установлена.