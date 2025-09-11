PROекции будущегоБизнесАптекарь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Мультимедиа
ПодкастыВебинарыИнтервью
Мнения экспертовКалендарь событий
PROекции будущегоБизнесНовостиАптекарь
ГлавнаяНовостиПроизводство
Инвестфонд GTCR купит...

Инвестфонд GTCR купит производителя дженериков Zentiva за 4,1 млрд евро

11.09.2025
17:48
Владимир Заболотских
Производителя дженериков Zentiva выкупит американская инвесткомпания GTCR у фонда Advent International за 4,1 млрд евро (4,8 млрд долл.). На европейском рынке дженериков это вторая крупнейшая сделка за текущий год.
Фото: zentiva.com

Американская инвестиционная группа GTCR заключила соглашение о покупке производителя дженериков Zentiva у фонда Advent International за 4,1 млрд евро (4,8 млрд долл.). Об этом пишет газета Financial Times.

Как сообщается, GTCR обошла других претендентов на торгах. Приобретением Zentiva интересовались также инвестфонд TPG и индийская фармкомпания Aurobindo Pharma.

Это вторая крупнейшая сделка за текущий год на европейском рынке дженериков. Первой остается поглощение немецкой Stada за 10 млрд евро в начале месяца.

Zentiva ведет свою историю с XV века. Компания зародилась с открытия небольшой аптеки в Праге. Сегодня она работает в 35 странах Европы, куда поставляет безрецептурные препараты, в том числе жаропонижающее парацетамол и анальгетик ко-кодамол. В 1946 году ее национализировали, а в 1998 году приватизировали и переориентировали деятельность на брендированные дженерики. В 2008 году французский фармгигант Sanofi купил чешское предприятие за 1,8 млрд евро (2,1 млрд долл.), а спустя десять лет продал его Advent за 1,9 млрд евро (2,2 млрд долл.).

Чикагской GTCR принадлежат активы на 46,7 млрд долл. Инвесткомпания активно инвестирует в сферу здравоохранения. Ранее она вела переговоры о покупке Stada, но не смогла закрыть сделку.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряПрезентация Proекции будущегоКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.