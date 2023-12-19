Инвестор решил уволить членов Совета директоров Illumina после неудачной сделки с Grail

Инвестор-активист Карл Айкан заявил о намерении уволить членов Совета директоров Illumina после того, как компания объявила о продаже активов Grail. Об этом говорится в письме на официальном сайте миллиардера.

По мнению Айкана, руководство фирмы должно быть привлечено к ответственности за принятие опрометчивых решений, из-за которых пострадали акционеры. Более того, миллиардер считает, что текущему правлению нельзя доверять осуществление процесса отделения Grail, так как это может быть «сопряжено со слишком большим количеством рисков».

Потенциальными кандидатами на увольнение станут семь из 11 членов правления Illumina, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший сохранить анонимность. Голосование по вопросу отстранения директоров компании будет проведено на ежегодном общем собрании, которое состоится в 2024 году.

«Мы верим, что Illumina вернет себе былое величие без влияния оставшихся с прежних времен директоров и главы компании Джейкоба Тайсена», — говорится в письме миллиардера.

Illumina приобрела Grail в 2021 году за 7,1 млрд долл. Grail — изначально исследовательский проект Illumina, в рамках которого были разработаны тесты для ранней диагностики рака. В 2016 году его выделили в отдельную компанию.

Аукан утверждал, что сделка является пустой тратой денег. В результате разногласий с инвестором-активистом генеральный директор Illumina Фрэнсис де Суза подал в отставку.

Против сделки выступили Федеральная торговая комиссия США (FTC) и Европейская комиссия (ЕК). Антимонопольный орган Европы предписал Illumina расторгнуть сделку в октябре 2021 года и оштрафовал компанию на 471 млн долл. за продолжение процедуры слияния вопреки решению регулятора. FTC в свою очередь заявила, что поглощение Grail будет препятствовать продвижению на рынке тестов для выявления рака на ранней стадии.

Накануне стало известно, что Illumina продаст активы приобретенной компании Grail в результате судебных разбирательств с антимонопольным регулятором США. Активы будут проданы другой компании или размещены на рынке ценных бумаг.