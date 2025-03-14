J&J прекратила сотрудничество с Genmab по разработке улучшенного «Дарзалекса»

Johnson & Johnson (J&J) отказалась от дальнейшего сотрудничества с датской биотехнологической компанией Genmab по разработке экспериментального моноклонального антитела HexaBody-CD38 для лечения множественной миеломы. Пресс-релиз об этом опубликовала Genmab.

J&J согласилась приобрести права на препарат в 2019 году, выплатив 150 млн долл. авансом. Однако фармгигант решил прекратить дальнейшую работу над ним после анализа последних данных клинических испытаний.

Genmab запатентовала технологию HexaBody, которая может усиливать противоопухолевый эффект антител, изменяя их структуру. С помощью нее компания создала HexaBody-CD38 на основе «Дарзалекса» (даратумумаб) – лекарства J&J от миеломы.

Лекарства сравнили во II фазе исследований с участием 84 человек с рецидивирующей или рефрактерной формой ракового заболевания крови. Результаты показали, что у 55% испытуемых HexaBody-CD38 вызвал объективный ответ – уменьшение размеров опухоли или количества раковых клеток на более чем 30%. Показатель в группе «Дарзалекса» практически не отличается – 52%.

Полный ответ – исчезновение признаков болезни от препарата – наблюдался у 7% пациентов, получавших HexaBody-CD38. После «Дарзалекса» таких случаев было меньше – 2%.

«Дарзалекс» – моноклональное антитело, направленное против белка CD38, который активно экспрессирует клетки миеломы на своей поверхности. Это первый препарат с подобным механизмом действия, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в 2015 году.

Через три года у J&J истекает срок действия патента на противораковое средство. После этого на рынке появятся более дешевые биоаналоги, а компания потеряет значительную часть выручки – годовые продажи лекарства в прошлом году составили около 11,7 млрд долл.