Johnson & Johnson заявила о готовности оспорить все 90 тыс. исков по тальку

Johnson & Johnson (J&J) отказалась от процедуры банкротства для разрешения около 90 тыс. исков, связанных с предполагаемым содержанием канцерогена в продукции компании на основе талька. Американский производитель сообщил в пресс-релизе, что будет оспаривать их через суд.

Фармгигант сможет теперь вернуть в оборот около 7 млрд долл., отложенных ранее на разбирательства. Решение принято после того, как суд США в третий раз отклонил предложение компании осуществить маневр, известный как «техасское двухэтапное банкротство». Предполагалось, что J&J создаст дочернее предприятие LTL Management, которое возьмет на себя судебные обязательства фармкомпании, объявит себя банкротом и выплатит истцам 9 млрд долл.

Первая попытка реализовать план была в 2021 году. Ходатайство отклонили в январе 2023 года, так как LTL Management не имела реальных финансовых проблем, необходимых для признания ее банкротом. В августе того же года суд снова не удовлетворил прошение по аналогичной причине. Причиной последнего отказа стали неназванные нарушения в процессе голосования, которое J&J провела среди истцов, о выплате им 9 млрд долл. и заключении мирового соглашения, причем большинство поддержали идею.

Производитель выиграл большинство судебных процессов по тальку, но проигранные дела обошлись ему дорого. В 2018 году суд Миссури обязал компанию выплатить 22 американкам из 12 штатов 2,1 млрд долл., а в прошлом году суд Иллинойса присудил 45 млн долл. семье женщины, умершей от мезотелиомы – редкой и агрессивной опухоли, поражающей оболочки внутренних органов.

J&J продолжает настаивать на отсутствии убедительных доказательств, подтверждающих содержание в детских присыпках асбеста. С 2020 года на смену тальку, который использовала компания в качестве основы для выпуска порошков, пришел кукурузный крахмал.



Международное агентство по изучению рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицирует тальк как «вероятно канцерогенное» вещество для человека. В прошлом году эксперты подтвердили взаимосвязь между раком яичников и воздействием талька, в котором могут содержаться примеси опасного для здоровья человека асбеста из-за близости месторождения двух природных минералов.