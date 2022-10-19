Комитет СФ будет мониторить эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов

Комитет Совета Федерации по социальной политике будет мониторить проведение эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Также к этому подключат специалистов и профессиональные сообщества. Такое поручение дала председатель СФ Валентина Матвиенко. По ее словам, это нужно, чтобы контролировать прохождение эксперимента и дать профессиональную оценку его итогам.

«Нужно понять, не навредим ли мы здоровью граждан и не ухудшим ли ситуацию. И только тогда осмысленно принимать решение — закончить этот эксперимент, оставить его только в этих трех субъектах или продвигать дальше», — отметила она (цитата по «Парламентской газете»).

Сенаторы в ходе заседания 19 октября также одобрили сам закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных препаратов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам по охране здоровья, по экономической политике и по труду, социальной политике и делам ветеранов через полгода проанализировать реализацию закона и определиться с вопросом о дальнейшем расширении эксперимента.

В начале октября депутаты Госдумы приняли закон сразу во втором и третьем чтениях. Документ вносит изменения в ФЗ № 61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», писал «ФВ». Эксперимент пройдет в Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Закон также устанавливает обязанность аптек обеспечить идентификацию личности покупателя рецептурного лекарства. На этой неделе Минздрав предложил форму документа для получения лекарственных средств для медицинского применения в рамках эксперимента. В частности, в ней будут указываться информация о препарате и личные данные покупателя. Также он должен будет подтвердить, что не имеет претензий к аптеке или курьеру, расписавшись в соответствующей графе.