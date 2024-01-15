Коммерческий директор и вице-президент BioMarin покинет свой пост

Джеффри Аджер покинет пост вице-президента и коммерческого директора (CCO) компании BioMarin. Об этом стало известно из сообщения Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Когда конкретно он покинет компанию, пока неизвестно, поскольку официального пресс-релиза или заявления от генерального директора BioMarin пока не последовало.

Аджер работает в BioMarin с 2005 года и был повышен до ныне занимаемой должности в 2012 году.

Смена членов руководства началась после того, как стало известно об уходе в отставку главы компании Жан-Жака Бьенеме. С 1 декабря прошлого года BioMarin возглавил Александр Харди.

Fierce Pharma Marketing пишет, что, по словам представителя фирмы, поиск нового CCO уже начался. Однако он не рассказал, когда Аджер решил покинуть свой пост и является ли его уход частью новой коммерческой стратегии Харди.

На прошлой неделе новый глава BioMarin выступил на конференции J.P. Morgan Healthcare, сообщает Fierce Pharma. В 2024 году «главным приоритетом» компании будет увеличение производства препарата от ахондроплазии (карликовости) и открытых пластинок роста Voxzogo. Лекарственное средство было одобрено в 2021 году, а его продажи принесли 169 млн долл. в 2022 году. Вторая цель BioMarin в этом году – ускорить коммерциализацию Roctavian, недавно зарегистрированной генной терапии от гемофилии А. Помимо этого, Харди подчеркнул намерение сократить расходы компании.