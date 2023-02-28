«Круг добра» сообщил о намерении внести в перечни фонда новые препараты

За два года работы «Круг добра» направил на лекарственное обеспечение детей с редкими и тяжелыми заболеваниями 103 млрд руб. За этот период более 5,3 тыс. детей получили помощь. Об этом рассказал во время выступления на V Всероссийском форуме по орфанным заболеваниям председатель фонда Александр Ткаченко.

Он отметил, что в ближайшие месяцы эксперты рассмотрят 25 новых заболеваний, лекарственных препаратов, медизделий и видов помощи, которые могут войти в перечни фонда. В частности, речь идет о некоторых заболеваниях, для лечения которых лекарства должны по существующим нормативно-правовым актам закупать регионы, но такие покупки не в полном объеме финансируются региональными бюджетами.

Ткаченко также добавил, что была создана рабочая группа из ведущих специалистов-реабилитологов. Они предложат технические средства реабилитации, которые могут войти в перечни. Также «Круг добра» создал рабочую группу кардиохирургов. В ближайшее время на экспертном совете определят, какие виды сложной кардиологической помощи будет финансово обеспечивать фонд. Кроме того, обсуждается возможность включения в перечни специального питания, которое необходимо пациентам с наследственными болезнями обмена.

Ранее сообщалось, что в 2021 году расходы фонда «Круг добра» составили 30,9 млрд руб. Большая часть из них использована для закупки лекарств, как зарегистрированных, так и не зарегистрированных. Всего за год помощь оказана 2085 детям.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин утвердил новые полномочия «Круга добра». Теперь фонд будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет. Он также предложил фонду взять на себя новые задачи для оказания помощи подопечным. Кроме того, президент внес изменения в состав попечительского совета фонда.