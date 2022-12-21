«Круг добра» в 2022 году в два раза увеличил траты на лекобеспечение пациентов

За последние два года на лекарственное обеспечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями было направлено почти 94 млрд руб. Об этом сообщил на конференции «Социальное партнерство в интересах детей с тяжелыми заболевания» в Общественной палате председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. Для сравнения, в 2021 году на закупку препаратов было направлено 30,8 млрд руб. Таким образом, в 2022 году расходы на эти цели составили около 63,2 млрд руб.

«В настоящий момент он <фонд> обеспечил лекарствами уже почти 5 тыс. детей с тяжелыми и орфанными заболеваниями. На их лекарственное обеспечение было направлено уже почти 94 млрд руб.», — отметил Ткаченко (цитата по ТАСС).

Ранее в пресс-службе ФАС сообщили, что помогли фонду в 2022 году на 40% снизить стоимость закупаемых лекарств. Служба оказала фонду содействие в проведении переговоров с поставщиками 22 лекарственных препаратов.

В мае «Круг добра» опубликовал отчет за 2021 год. Для нужд фонда за счет повышенной ставки налога на доход физических лиц собрано 75,05 млрд руб., свидетельствуют данные отчета. На основную деятельность потрачено 30,9 млрд руб., из них на 30,84 млрд руб. закуплено лекарств, на 53 млн руб. оказана медпомощь. Всего за год помощь была оказана 2085 детям, писал «ФВ».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил новые полномочия фонда. Теперь «Круг добра» будет также помогать подопечным в возрасте до 19 лет, а не до 18, как было раньше.