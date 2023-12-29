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Лекарства и фармсубстанции исключили из-под действия курсовых экспортных пошлин

29.12.2023
12:19
Артем Косенок
Правительство ввело ряд исключений в действие курсовых экспортных пошлин. Ими не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, а также ряд других товаров.
Фото: Freepik

Правительство исключило из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельные виды товаров высокого передела, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также товаров — сопутствующих продуктов производства. Соответствующее постановление № 2338 от 27.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вступят в силу через семь дней после официального опубликования.

Пошлинами не будут облагаться лекарственные средства, фармацевтические субстанции, химическая продукция и ряд других товаров. Такое решение было принято на правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, поддержав соответствующие предложения Минэкономразвития, Минпромторга и Минсельхоза.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина была введена правительством с 1 октября 2023 года. Она будет действовать до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80—85 руб. за 1 долл. составляет 4%, при 85—90 руб. за 1 долл. — 4,5%, при 90—95 руб. за 1 долл. — 5,5%, а при 95 руб. за 1 долл. и более — 7%.

Экспортные пошлины правительство ввело в сентябре 2023 года. Тогда представители отрасли указывали, что это негативно скажется на развитии отечественного рынка лекарств. Президент компании «Активный компонент» также отмечал, что такая мера противоречит задачам и стимулам, заложенным в программе развития «Фарма-2030».

В декабре врио главы ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что с момента введения таких экспортных пошлин служба собрала с компаний-экспортеров 117 млрд руб. Введение курсовой экспортной пошлины является временной мерой, правительство не планирует ее продление на 2025 год, накануне рассказал в интервью газете «Коммерсантъ» первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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