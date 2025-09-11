Lundbeck прекратит коммерческие операции в России и еще 26 странах

Lundbeck прекращает осуществлять операции в России и еще 26 странах, передав их компаниям Swixx Group, Zuellig Pharma и NewBridge Pharmaceuticals. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Переходный процесс планируется завершить к 1 декабря. Датский производитель лекарств передаст партнерам ответственность за все аспекты коммерческой деятельности подразделений — от маркетинга до поставок продукции. Он продолжит получать доходы с продаж, но будет делиться частью доходов.

Наибольшее число юрисдикций — 21 страна, в том числе Россия, а также страны в Восточной Европе и Латинской Америке — получит Swixx Group. Zuellig Pharma будет курировать четыре государства Азиатско-Тихоокеанского региона, NewBridge Pharmaceuticals — арабские страны.

Делегированные рынки принесли производителю в 2024 году 2,68 млрд датских крон (около 420 млн долл.) — 12% от общей суммы выручки. Отмечается, что он сохранит присутствие в 22 странах, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Япония и Китай.

Реструктуризация обойдется в 390 млн крон (~60 млн долл.), говорится в сообщении. Кроме того, придется уволить 602 сотрудника, но, как указывается, большинство из них смогут трудоустроиться в партнерских организациях.

Это позволит сократить операционные расходы и высвободить значительные средства на продвижение Lundbeck главных препаратов — противомигренозного «Вайэпти» (эптинезумаб) и антипсихотика «Рексалти» (брекспипразол), а также на проведение исследований. В прошлом году производитель продал японскому фармгиганту Takeda права на коммерциализацию антидепрессанта вортиоксетин в США, где продается под брендом Trintellix (в России известен как «Бринтелликс»).

По словам генерального директора Lundbeck Чарла ван Зила, эти меры необходимы для развития инфраструктуры — части стратегии по перераспределению капитала.

Lundbeck специализируется на здоровье мозга и в течение 70 лет разрабатывает средства от неврологических заболеваний. Ее штат насчитывает около 5700 специалистов в 50 странах, а продукция представлена на более чем 80 рынках.

У компании Lundbeck в России зарегистрировано 10 препаратов. В 2023 году ее продажи в России, по данным AlphaRM, составили 2,9 млрд руб., в 2024 году – 3,5 млрд руб., то есть выросли на 20%. За 9 месяцев 2025 года продажи достигли 2,4 млрд руб., это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Большую часть портфеля – 50% – занимает препарат эсциталопрам. Это один из популярных антидепрессантов, продается под торговой маркой «Ципралекс». За 9 месяцев 2025 года препарата продано на 1,2 млрд руб., это на 24% больше по сравнению с девятью месяцами 2024 года.