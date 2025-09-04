Маркетплейсы готовят документ о саморегулировании

Участники рынка, которые попадают под действие закона о платформенной экономике, готовят документ, устанавливающий принципы саморегулирования отрасли. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил заместитель начальника экспертного управления президента РФ Александр Вилинов, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в проекте будут зафиксированы практики, которые уже относятся к требованиям и реализации будущего закона. Инициатива должна стать условной хартией рынка, которая будет определять санкции для тех, кто не выполняет правила в формате саморегулирования отрасли. Одной из мер наказания могут стать обязательные отчисления платформами в компенсационный фонд.

Ранее президент подписал закон о платформенной экономике и документ, которым вносятся соответствующие изменения в ряд законодательных актов. Оба документа вступят в силу с 1 октября 2026 года. «ФВ» писал о правах и обязанностях маркетплейсов, продавцов и потребителей, а также о специальных требованиях для реализации лекарств и медизделий на цифровых платформах.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» журналистам рассказали, что в документ войдут не только меры по реализации положений закона о платформенной экономике, но и темы, связанные с формированием конкурентной среды отрасли. Также в документ могут войти:

требования по регулированию инвестиций маркетплейсов в скидки, чтобы не допустить монополизации рынка;

требования по системе удаления контрафактных товаров с площадки;

уточнения отдельных положений закона: введение реестра операторов, система досудебного рассмотрения жалоб, правила оказания платных услуг, влияющих на поисковую выдачу.

В Wildberries & Russ подтвердили разработку документа, но с оговоркой, что «о деталях его содержания, а также сроках подписания говорить пока преждевременно». В Ассоциации цифровых платформ заявили, что документ может быть представлен до 1 декабря 2025 года.