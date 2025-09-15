Маркировка медицинских перчаток отложена до 1 марта 2026 года

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1409 от 12.09.2025, участники оборота будут обязаны вносить сведения о маркировке медицинских перчаток с 1 марта 2026 года. Срок обязательной маркировки медицинских перчаток переносился несколько раз.

Изначально Минпромторг предлагал наносить средства идентификации на медицинские перчатки еще с 1 марта 2024 года. Тогда в пресс-службе министерства заявили, что о включении этого вида медизделий попросили сами участники рынка. Причинами этого называли большую долю контрафактной продукции на рынке и потерю рынка сбыта поставщиками из-за недобросовестных «переупаковщиков». Затем пресс-служба ЦРПТ сообщала, что их маркировка начнется с 1 марта 2025 года, согласно Постановлению № 860 от 26.06.2024.

«Маркировка медизделий идет плавно, маркировку перчаток отодвинули до 1 марта 2026 года. Сейчас идет эксперимент», — сообщил директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, выступая на XVIII конференции «PROекции будущего», передает корреспондент «ФВ». По словам Дмитриева, основная проблема связана с отсутствием единого глоссария.

«Например, на последнем совещании в Минпромторге я услышал шесть разных наименований упаковки — потребительская, групповая и прочее, при этом ни одно из них законодательно не прописано. Каждый имеет в виду что-то свое. Мы понимаем, что маркировать каждый шприц и перчатку будет дороже, поэтому речь идет о маркировке упаковок. Нужно четко прописать терминологию для госпитального и аптечного сегментов», — отметил Дмитриев.