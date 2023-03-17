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Минэкономразвития предложило обновить...

Минэкономразвития предложило обновить перечень запрещенных к вывозу медизделий

17.03.2023
17:00
Артем Косенок
Таисия Кубрина

Минэкономразвития предлагает снять запрет на вывоз ряда медизделий, обновив соответствующий перечень. Речь в частности идет о рукавах для больных с лимфовенозной недостаточностью верхних конечностей и одноразовых халатах, используемых при хирургических операциях.   

Фото: freepik/ru.freepik.com

Минэкономразвития намерено обновить перечень медицинских изделий, в отношении которых в начале марта был введен временный запрет и разрешительный порядок вывоза за пределы России. Соответствующие изменения вносятся в постановления № 311 и № 312. Документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов. 

Из-под действия постановлений № 311 и № 312 предлагается исключить:

  • рукава для больных с лимфовенозной недостаточностью верхних конечностей (6117 80 100 1);
  • одноразовые халаты, используемые пациентами и медицинским персоналом при проведении хирургических операций (6210 10 920 0);
  • одноразовые простыни или салфетки, изготовленные из материалов товарной позиции 5603, используемые при проведении хирургических операций (6307 90 920 0);
  • боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах (9018 49 100 0);
  • инструменты и оборудование для измерения кровяного давления (9018 90 100 0).

Кроме того, запрет на вывоз снимут (постановление № 311) с таких позиций, как:

  • зубы искусственные (9021 21);
  • зубы искусственные и стоматологические соединительные детали прочие (9021 29 000);
  • части тела искусственные прочие, прочие (9021 39 900 0);
  • аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей (9021 40 000 0).

При этом в постановление № 312 (разрешительный порядок вывоза) предлагается добавить:

  • приспособления ортопедические или для лечения переломов, приспособления ортопедические (9021 10 100 0);
  • шины и прочие приспособления для лечения переломов (9021 10 800);
  • суставы искусственные (9021 31 000 0);
  • глазные протезы (9021 39 100 0);
  • кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей (9021 50 000 0);
  • части и принадлежности к слуховым аппаратам (9021 90 100 0);
  • прочие ортопедические приспособления (9021 90 900 9). 

В марте 2022 года правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца 2022 года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В июле первый зам. министра Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что ведомство планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта. В октябре запрет на вывоз медизделий из России продлили до конца 2023 года.

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