Минэкономразвития предложило обновить перечень запрещенных к вывозу медизделий

Минэкономразвития намерено обновить перечень медицинских изделий, в отношении которых в начале марта был введен временный запрет и разрешительный порядок вывоза за пределы России. Соответствующие изменения вносятся в постановления № 311 и № 312. Документ размещен на портале проектов правовых нормативных актов.

Из-под действия постановлений № 311 и № 312 предлагается исключить:

рукава для больных с лимфовенозной недостаточностью верхних конечностей (6117 80 100 1);

одноразовые халаты, используемые пациентами и медицинским персоналом при проведении хирургических операций (6210 10 920 0);

одноразовые простыни или салфетки, изготовленные из материалов товарной позиции 5603, используемые при проведении хирургических операций (6307 90 920 0);

боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах (9018 49 100 0);

инструменты и оборудование для измерения кровяного давления (9018 90 100 0).

Кроме того, запрет на вывоз снимут (постановление № 311) с таких позиций, как:

зубы искусственные (9021 21);

зубы искусственные и стоматологические соединительные детали прочие (9021 29 000);

части тела искусственные прочие, прочие (9021 39 900 0);

аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей (9021 40 000 0).

При этом в постановление № 312 (разрешительный порядок вывоза) предлагается добавить:

приспособления ортопедические или для лечения переломов, приспособления ортопедические (9021 10 100 0);

шины и прочие приспособления для лечения переломов (9021 10 800);

суставы искусственные (9021 31 000 0);

глазные протезы (9021 39 100 0);

кардиостимуляторы, кроме частей и принадлежностей (9021 50 000 0);

части и принадлежности к слуховым аппаратам (9021 90 100 0);

прочие ортопедические приспособления (9021 90 900 9).

В марте 2022 года правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца 2022 года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая. Позже список был расширен, а Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешений на вывоз из страны медизделий.

В июле первый зам. министра Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что ведомство планирует разрешить вывозить медоборудование для ремонта. В октябре запрет на вывоз медизделий из России продлили до конца 2023 года.