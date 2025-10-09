Новости
Минфин России обновил данные по исполнению нацпроектов здравоохранения

09.10.2025
14:56
Отделновостей
Проект «Развитие производства востребованных ЛП» по-прежнему находится на самом низком уровне исполнения. Минфин России представил обновленные данные по исполнению расходов в разрезе национальных проектов.
Фото: 123rf.com

Минфин России представил обновленные данные по исполнению расходов в разрезе национальных проектов. По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на 1 октября 2025 года составило 68,1%, или 253,5 млрд руб. Всего в текущем году на него заложено 372 млрд руб. Он занял третье место по уровню исполнения расходов среди всех национальных проектов.

По сравнению с данными на 1 июля сразу несколько направлений существенно подтянули показатели освоения. К примеру, «Борьба с онкологическими заболеваниями» демонстрирует резкое ускорение — +43 процентных пункта, аналогичная ситуация и по направлению «Борьба с сахарным диабетом» (+45,8 п.п.).

В то же время сохранились направления с наиболее низким уровнем исполнения — проект по развитию производства востребованных лекарств и медизделий, где, несмотря на трехкратный прирост, уровень выполнения по-прежнему остается относительно скромным (менее 30%). 

Федеральный проект Заложено в бюджет, млн руб. Исполнение на 01.07, млн руб. Исполнение на 01.07 Исполнение на 01.10, млн руб. Исполнение на 01.10 Прирост, п.п.
Модернизация первичного звена здравоохранения 124 557 66 671 53,5% 84 723 68,0% 14,5
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 11 593 8021 69,2% 10 584 91,3% 22,1
Борьба с онкологическими заболеваниями 149 121 71 879 48,2% 108 989 91,3% 43,1
Борьба с сахарным диабетом 9577 4354 45,5% 6973 91,3% 45,8
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания 4500 3986 88,6% 4493 91,3% 2,7
Совершенствование экстренной медицинской помощи 19 741 6231 31,6% 9737 49,3% 17,7
Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация 19 262 13 609 70,7% 16 535 85,8% 15,1
Национальная цифровая платформа «Здоровье» 6176 2043 33,1% 2700 44,8% 11,7
Развитие федеральных медорганизаций, включая сеть нац. исследовательских центров 26 506 5331 20,1% 7830 29,5% 9,4
Здоровье для каждого 947 216 22,9% 442 46,7% 23,8
Медицинские кадры 724 467 64,6% 543 75,0% 10,4

Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» исполнен на 73,8% (4,1 млрд руб.). Он не вошел в TOP10.

Федеральный проект Заложено в бюджет, млн руб. Исполнение на 01.07, млн руб. Исполнение на 01.07 Исполнение на 01.10, млн руб. Исполнение на 01.10 Прирост, п.п.
Управление медицинской наукой 2824 528 18,7% 2558 90,6% 71,9
Технологии разработки медицинских изделий, ЛС и платформ нового поколения 981 542 55,2% 758 77,3% 22,1
Биомедицинские и когнитивные технологии будущего 683 395 57,8% 510 74,7% 16,9
Регенеративная биомедицина, превентивная медицина, долголетие 317 168 53,1% 237 74,7% 21,6
Развитие производства востребованных ЛП и медизделий 950 25 2,6% 37,5 3,9% 1,3

Нацпроект направлен на достижение к 2030 году технологического лидерства в области медицинских технологий, производства лекарств и медизделий. Вице-премьер Татьяна Голикова в августе провела заседание комитета по «Новым технологиям сбережения здоровья» и рассказала об инициативах, которые будут поддержаны в рамках нацпроекта.

Проект «Развитие производства востребованных ЛП и медизделий» по-прежнему находится на самом низком уровне исполнения. Почему фарма не включилась в проект поддержки производства востребованных лекарств — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

