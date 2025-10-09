Минфин России обновил данные по исполнению нацпроектов здравоохранения
Минфин России представил обновленные данные по исполнению расходов в разрезе национальных проектов. По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на 1 октября 2025 года составило 68,1%, или 253,5 млрд руб. Всего в текущем году на него заложено 372 млрд руб. Он занял третье место по уровню исполнения расходов среди всех национальных проектов.
По сравнению с данными на 1 июля сразу несколько направлений существенно подтянули показатели освоения. К примеру, «Борьба с онкологическими заболеваниями» демонстрирует резкое ускорение — +43 процентных пункта, аналогичная ситуация и по направлению «Борьба с сахарным диабетом» (+45,8 п.п.).
В то же время сохранились направления с наиболее низким уровнем исполнения — проект по развитию производства востребованных лекарств и медизделий, где, несмотря на трехкратный прирост, уровень выполнения по-прежнему остается относительно скромным (менее 30%).
|Федеральный проект
|Заложено в бюджет, млн руб.
|Исполнение на 01.07, млн руб.
|Исполнение на 01.07
|Исполнение на 01.10, млн руб.
|Исполнение на 01.10
|Прирост, п.п.
|Модернизация первичного звена здравоохранения
|124 557
|66 671
|53,5%
|84 723
|68,0%
|14,5
|Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
|11 593
|8021
|69,2%
|10 584
|91,3%
|22,1
|Борьба с онкологическими заболеваниями
|149 121
|71 879
|48,2%
|108 989
|91,3%
|43,1
|Борьба с сахарным диабетом
|9577
|4354
|45,5%
|6973
|91,3%
|45,8
|Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания
|4500
|3986
|88,6%
|4493
|91,3%
|2,7
|Совершенствование экстренной медицинской помощи
|19 741
|6231
|31,6%
|9737
|49,3%
|17,7
|Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
|19 262
|13 609
|70,7%
|16 535
|85,8%
|15,1
|Национальная цифровая платформа «Здоровье»
|6176
|2043
|33,1%
|2700
|44,8%
|11,7
|Развитие федеральных медорганизаций, включая сеть нац. исследовательских центров
|26 506
|5331
|20,1%
|7830
|29,5%
|9,4
|Здоровье для каждого
|947
|216
|22,9%
|442
|46,7%
|23,8
|Медицинские кадры
|724
|467
|64,6%
|543
|75,0%
|10,4
Нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» исполнен на 73,8% (4,1 млрд руб.). Он не вошел в TOP10.
|Федеральный проект
|Заложено в бюджет, млн руб.
|Исполнение на 01.07, млн руб.
|Исполнение на 01.07
|Исполнение на 01.10, млн руб.
|Исполнение на 01.10
|Прирост, п.п.
|Управление медицинской наукой
|2824
|528
|18,7%
|2558
|90,6%
|71,9
|Технологии разработки медицинских изделий, ЛС и платформ нового поколения
|981
|542
|55,2%
|758
|77,3%
|22,1
|Биомедицинские и когнитивные технологии будущего
|683
|395
|57,8%
|510
|74,7%
|16,9
|Регенеративная биомедицина, превентивная медицина, долголетие
|317
|168
|53,1%
|237
|74,7%
|21,6
|Развитие производства востребованных ЛП и медизделий
|950
|25
|2,6%
|37,5
|3,9%
|1,3
Нацпроект направлен на достижение к 2030 году технологического лидерства в области медицинских технологий, производства лекарств и медизделий. Вице-премьер Татьяна Голикова в августе провела заседание комитета по «Новым технологиям сбережения здоровья» и рассказала об инициативах, которые будут поддержаны в рамках нацпроекта.
Проект «Развитие производства востребованных ЛП и медизделий» по-прежнему находится на самом низком уровне исполнения. Почему фарма не включилась в проект поддержки производства востребованных лекарств — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».
