Минпромторг России предложил разрешить фармпроизводителям обучать целевиков за счет бюджета

07.10.2025
16:55
ЕкатеринаПогонцева
Производителей лекарственных средств включат в круг организаций, которые вправе заключать договоры на прием на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований. С предложением выступил Минпромторг России. Речь идет о подготовке кадров по не менее 705 наиболее востребованным специальностям.
Фото: Екатерина Погонцева

Минпромторг России предложил расширить круг организаций, которые могут заключать договоры на прием на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований (ст. 7.1 ФЗ «Об образовании»). Уже 50 производителей сообщили о фактической готовности и потребности заключить такие договоры в ближайшую пятилетку. Об этом сообщил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин на площадке форума «Биопром», передает корреспондент «ФВ».

Минпромторг России рассчитывает удовлетворить потребность фармпредприятий в профильных специалистах с помощью программы целевой подготовки за счет средств бюджета. Порядка 50 организаций уже подтвердили свою готовность заключить около 900 договоров о целевом обучении в 2025—2030 годах. Сейчас ведомство «находится в сложной дискуссии с Минобром России» по этой теме, сказал Дмитрий Галкин.

«Планируем ее не бросать, внутри министерства она концептуально согласована», — подчеркнул он.

Каждая четвертая фармкомпания на российском рынке испытывает серьезный дефицит специалистов (более 50%). Треть опрошенных оценивают уровень нехватки специалистов в 20%, а каждый пятый — в 30%. В 80% случаев организации берут расходы на обучение сотрудников на себя. Таковы итоги опроса, представленные на конференции «PROекции будущего» в сентябре, ранее сообщал «ФВ».

