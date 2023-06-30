Минпромторг скорректирует требования к промышленным кластерам
Минпромторг намерен скорректировать требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 779 от 31.07.2015.
Документ предусматривает корректировку понятийного аппарата требований, в том числе введение новых определений, таких как «договор о выполнении работ и (или) услуг производственного характера» и «работы и (или) услуги производственного характера». Это позволит включать в состав участников промышленных кластеров промышленные предприятия, специализирующиеся на оказании производственных услуг, в том числе высокотехнологичных, говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом постановления для учета актуальных задач, связанных с обеспечением технологического суверенитета, предлагается дополнить понятие «импортозамещающая промышленная продукция промышленного кластера» за счет включения в его определение перечня приоритетной продукции, методика определения которого утверждена Приказом Минпромторга России № 833 от 14.04.2023, а также перечня критериев проектов технологического суверенитета (таксономия проектов технологического суверенитета), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 603 от 15.04.2023.
Для снижения административной нагрузки предлагается для участников промышленного кластера, осуществляющих затраты на реализацию проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, исключить обязанность по ведению ими раздельного учета доходов и расходов, в том числе раздельного учета зарплаты работников.
Кроме этого, проектом постановления предусматривается корректировка перечня документов и требований к документам, представляемым специализированной организацией промышленного кластера для подтверждения соответствия требованиям, направленная на упрощение процедур сбора и представления документов.
В конце июня стало известно, что госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» дополнят положениями по обеспечению технологического суверенитета. С такой инициативой выступил Минпромторг, документ вступит в силу со дня опубликования.
Также Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Она предусматривает предоставление ВЭБ.РФ поручительств для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования таких проектов.
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