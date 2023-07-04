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Минпромторг утвердит требования...

Минпромторг утвердит требования ‎к технопаркам высоких технологий

04.07.2023
16:36
Артем Косенок
Минпромторг предложил утвердить требования ‎к технопаркам высоких технологий. Также документ утверждает правила подтверждения соответствия технопарка в сфере высоких технологий и его управляющей компании требованиям, в том числе перечня документов, необходимых ‎для подтверждения соответствия требованиям.
Фото: usertrmk/ru.freepik.com

В Минпромторге намерены утвердить требования к технопаркам высоких технологий. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан в связи ‎с вступлением в силу Федерального закона № 245-ФЗ от 13.06.2023.

Проектом постановления предусматривается утверждение требований ‎к технопаркам в сфере высоких технологий и их управляющим компаниям для стимулирования деятельности в сфере промышленности. Это относится ‎к имущественному комплексу, управляющей компании и резидентам технопарков ‎в сфере высоких технологий. Также документ утверждает правила подтверждения соответствия технопарка в сфере высоких технологий и его управляющей компании требованиям, в том числе перечня документов, необходимых ‎для подтверждения соответствия требованиям.

Кроме того, документ предусматривает утверждение перечня требований к объектам технологической инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий, перечня видов деятельности по управлению его созданием, развитием и эксплуатацией, а также предоставлению резидентам услуг, необходимых им для осуществления научно-технической деятельности, ‎и (или) инновационной деятельности, и (или) деятельности в сфере информационных технологий для обеспечения производства промышленной продукции ‎и (или) выведения на рынок новых продуктов, технологий и (или) услуг.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании технопарков высоких технологий. Документ определил их правовой статус. Также законом предусмотрены меры господдержки на создание инфраструктуры для таких технопарков. Требования к таким технопаркам аналогичны тем, которые применяют к индустриальным паркам и промышленным технопаркам.

Позднее Минпромторг предложил изменить с 2024 года порядок финансирования индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий. Документ предполагает установление уровня софинансирования расходных обязательств субъекта из федерального бюджета, равного 100%, ввиду характера предоставления субсидий — возмещение затрат, ранее понесенных регионом, в пределах величины налогов и таможенных пошлин, уплаченных резидентами парков в федеральный бюджет.

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