Минпромторг выделит 1 млрд рублей в 2027 году на поддержку инновационных препаратов

В следующем году Минпромторг начнет отбор проектов, которые примут участие в программе поддержки для производителей оригинальных инновационных отечественных препаратов. Об этом сообщила на форуме «Технопром-2025» замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, передает корреспондент «ФВ».

Поддержку, на которую министерство в 2027 году выделит 1 млрд руб., получат препараты начиная с третьей стадии клинических испытаний.

«В 2026 году мы начнем отбор таких проектов, с 2027 года мы будем давать субсидию на компенсацию расходов, которые компании понесли на третью «клинику», — сказала Приезжева. — Результатом для нас будет получение регудостоверения, но мы рассматриваем и варианты условного регудостоверения с обязательным обременением».

Если условия будут выполнены, то субсидия будет считаться погашенной, и компания сможет использовать эту программу и в дальнейшем — на разработку оригинальных инновационных лекарственных препаратов.

В 2027 году Минпром выделит на эти задачи 1 млрд руб. Каждый проект будет профинансирован на 200—250 млн руб. «Механизм будет апробирован таким образом, далее будем эти суммы увеличивать», — отметила Приезжева.

«Мало разработать и вывести в промышленное производство, очень важно этим препаратам дать быструю и яркую жизнь. Ускоренная регистрация, включение в медицинские рекомендации, перечни Минздрава, быстрое включение во врачебную практику — эти вещи столь же важны, как разработка и промышленный выпуск», — сказала замминистра.

Как ранее писал «ФВ», Минпромторг намерен оценить достаточность мер поддержки фарминдустрии и в случае необходимости проработать предложения по их актуализации. Какой поддержки не хватает производителям, читайте в материале «Надежда и опора» в «ФВ» № 18—19 (1177—1178) от 19.08.2025.