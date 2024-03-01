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Минтранс проведет реконструкцию...

Минтранс проведет реконструкцию на погранпунктах для сокращения очереди

01.03.2024
19:38
Коблова Дина
Минтранс начнет обустраивать пункты пропуска на границе для ускорения досмотра грузовиков. Как сообщили в ФТС, для ускорения досмотра внедряется система электронной очереди. Накануне президент в ходе послания Федеральному Собранию дал поручение сократить время досмотра на погранпунктах до 10 минут.
Фото: ru.123rf.com

В этом году Минтранс планирует обустроить два автомобильных пункта пропуска (АПП) на Восточном направлении — АПП Марково и АПП Кани-Курган. В 2025 году начнут обустраивать еще 16 автомобильных пунктов пропуска. Всех их оснастят современным оборудованием, которое позволяет быстро и эффективно проводить государственный контроль. Об этом "РИА Новости" заявили в Федеральной таможенной службе (ФТС). По их словам, для ускорения досмотра в наиболее загруженных погранпунктах и на приоритетных участках госграницы также внедряется система электронной очереди. 

Накануне президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию поручил Минтрансу разобраться с очередями на пограничных пунктах пропуска. Глава государства убежден, что время досмотра не должно превышать 10 минут.

«В реальности практически каждый водитель грузовых фур нередко ждет на границе часами. И перед коллегами из Минтранса стоит конкретная задача — типовое время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут. Современные технологии позволяют это сделать», — сказал президент.

В феврале 2023 года водителей грузового транспорта обязали резервировать дату и время проезда через границу. Позже в мае правительство определило пункты пропуска для проезда грузовиков по электронной очереди — на границе с Казахстаном, Китаем и Литвой. В ноябре также утвердили порядок резервирования перевозчиками даты и времени для проезда через границу. 

Минэкономразвития предложило срок использования электронных перевозочных документов для резервирования даты и времени проезда через границу перенести на 1 сентября 2024 года.

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