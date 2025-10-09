Минздрав России дал разъяснения о хранении перманганата калия в аптеках

Минздрав России дал разъяснения, как хранить перманганат калия в аптеках. О критической ситуации на фармрынке после принятия приказа Минздрава России № 260н от 29.04.2025 «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения» ранее сообщали аптечные ассоциации. По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой, в соответствии с документом марганцовку надлежит хранить в отдельном помещении.

Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России направил информационное письмо в РААС, в котором содержатся пояснения о хранении калия перманганата в аптеках. «Учитывая, что при обращении калия перманганата должны соблюдаться установленные в отношении прекурсоров, внесенных в таблицу III Списка IV Перечня, меры контроля, а также требования, установленные пунктом 31 Правил, полагаем, что его хранение должно осуществляться в металлическом шкафу или в отдельном закрывающемся помещении», — сказано в письме, подписанном директором департамента Еленой Астапенко.

«Все сложнее становится увязывать нормативные акты, регулирующие сферу фармацевтической деятельности, друг с другом, поскольку в новых актах меняются привычные формулировки и исчезает четкость», — объяснила обращение к регулятору заместитель исполнительного директора РААС по юридическим вопросам Светлана Воскобойник.

Один из насущных вопросов, возникших у аптек в связи со вступлением в силу с 1 сентября 2025 года новых Правил хранения лекарств, это режим хранения перманганата калия (марганцовки). Пункт 26 новых правил устанавливает, что лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету раздела I Перечня ПКУ, утвержденного приказом № 459н (пришел на смену Приказа Минздрава России № 183н от 22.04.2014), хранятся в изолированных помещениях при соблюдении требований.

«А дальше идут ссылки на другие нормативные акты, где исполнителю обязательных требований – фармацевту или провизору — сложно проследить цепочку рассуждений регулятора. На самом деле эти отсылочные нормы относятся к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список I Постановления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Перманганат калия 45 процентов или более по-прежнему входит в Таблицу III списка IV указанного Постановления», — говорит Светлана Воскобойник.

Но поскольку марганцовка присутствует в разделе I Перечня ПКУ с 2007 года, то п. 26 новых Правил хранения должен был звучать иначе, исключая позицию «перманганат калия 45 процентов или более», отмечает эксперт.

Отмененный Приказ № 706н по хранению лекарств, действующий с 2010 года, устанавливал требования по хранению взрывоопасных лекарств в металлических шкафах, а ПКУ (за исключением наркотических, психотропных, сильнодействующих и ядовитых) в металлических или деревянных шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня.

«Подробное разъяснение регулятора вернуло привычное положение вещей. И аптекам, в ассортименте которых нет наркотических и психотропных веществ, не нужно обзаводиться изолированными помещениями для хранения небольшого количества марганцовки, а можно использовать металлические шкафы», — резюмировала Светлана Воскбойник.