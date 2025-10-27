Минздрав России разработал порядок назначения БАД врачами

Минздрав России разработал порядок назначения медработниками биологически активных добавок (БАД) при оказании медицинской помощи. Проект приказа проходит публичное обсуждение до 31 октября.

Речь идет о природных и (или) идентичных природным БАД, а также пробиотических микроорганизмах, предназначенных для употребления одновременно с пищей.

Согласно документу, медработники могут назначать зарегистрированные биодобавки, включенные в перечень БАД, при наличии показаний к их применению. Показания должны быть указаны в соответствующем перечне (ч.3 ст.257 Федерального закона № 29 от 02.01.2000).

Назначать биодобавки сможет лечащий врач или фельдшер (акушерка) в случае возложения на них полномочий лечащего врача. Сведения о назначенном БАД вносятся медработником в медицинскую документацию пациента. По запросу пациента врач может оформить справку или заключение о назначении биодобавок.

«Медицинский работник предоставляет сведения о назначении БАД пациенту или его законному представителю в доступной для него форме», — также указано в проекте.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

С 1 сентября медицинские работники вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению. Новые правила оборота биодобавок закреплены в законе № 150-ФЗ от 07.06.2025. Перечень таких БАД будет утвержден Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором РФ. Он сформируется на основе критериев качества и эффективности — проект документа ранее был опубликован Минздравом РФ для общественного обсуждения.

Ранее Правительство РФ включило требования, связанные с назначением БАД, в сферу государственного контроля. По словам эксперта, принятие постановления является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.