Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в Telegram
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийСправочник персон
НовостиБизнесАптекарьГазета
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Минздрав России разработал порядок назначения БАД врачами

27.10.2025
18:05
ДинаКоблова
Порядок назначения БАД врачами разработал Минздрав России. Проект содержит шесть пунктов, среди которых — наличие показаний к применению у пациента. Медработники также должны будут в доступной форме предоставлять сведения о назначении БАД.
Фото: 123rf.com

Минздрав России разработал порядок назначения медработниками биологически активных добавок (БАД) при оказании медицинской помощи. Проект приказа проходит публичное обсуждение до 31 октября.

Речь идет о природных и (или) идентичных природным БАД, а также пробиотических микроорганизмах, предназначенных для употребления одновременно с пищей.

Согласно документу, медработники могут назначать зарегистрированные биодобавки, включенные в перечень БАД, при наличии показаний к их применению. Показания должны быть указаны в соответствующем перечне (ч.3 ст.257 Федерального закона № 29 от 02.01.2000).

Назначать биодобавки сможет лечащий врач или фельдшер (акушерка) в случае возложения на них полномочий лечащего врача. Сведения о назначенном БАД вносятся медработником в медицинскую документацию пациента. По запросу пациента врач может оформить справку или заключение о назначении биодобавок.

«Медицинский работник предоставляет сведения о назначении БАД пациенту или его законному представителю в доступной для него форме», — также указано в проекте.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.

С 1 сентября медицинские работники вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению. Новые правила оборота биодобавок закреплены в законе № 150-ФЗ от 07.06.2025.

Перечень таких БАД будет утвержден Минздравом РФ по согласованию с Роспотребнадзором РФ. Он сформируется на основе критериев качества и эффективности — проект документа ранее был опубликован Минздравом РФ для общественного обсуждения.

Ранее Правительство РФ включило требования, связанные с назначением БАД, в сферу государственного контроля. По словам эксперта, принятие постановления является логичным шагом в свете предоставления врачам права назначать их пациентам.

Нет комментариев

Комментариев:

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Презентация сайтаРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.