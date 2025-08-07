Минздрав США прекратил финансировать исследования мРНК-вакцин

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) прекратило реализацию 22 проектов по созданию вакцин на основе технологии матричной РНК (мРНК) общей стоимостью в 497 млн долл. Об этом говорится в официальном заявлении госоргана.

Решение принято главой ведомства Робертом Ф. Кеннеди-младшим, который известен скептическим отношением к вакцинации. По его словам, мРНК-препараты «недостаточно эффективно защищают от инфекций верхних дыхательных путей, таких как COVID-19 и грипп», поэтому впредь на них не будут выделять бюджетные средства. Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) — структура Минздрава США, которая субсидирует фармацевтические инновации, — перенаправит финансирование на более безопасные и универсальные прививки, которые обеспечивают иммунитет даже при появлении новых штаммов вирусов.

В результате были аннулированы контракты с Университетом Эмори, компаниями Tiba Biotech, Moderna, Pfizer, Sanofi, CSL Seqirus, Gritstone и другими. Исключение сделали лишь для биотехнологических стартапов Arcturus и Amplitude, которые уже завершают клинические испытания. Минздрав также пересмотрит условия сотрудничества с Пентагоном в области создания ДНК- и мРНК-вакцин.

Отмечается, что ограничения коснутся только сферы профилактики респираторных инфекций с помощью технологии мРНК. Исследования, которые изучают ее потенциал в борьбе с раковыми заболеваниями, сохранят господдержку.

Молекула мРНК присутствует во всех клетках живых организмов. Она передает информацию от ДНК к рибосомам, на которых осуществляется последующий синтез белков. С 1980-х годов ученые искали способ использовать ее для программирования иммунитета против различных болезней. В конце концов это смогли сделать Каталин Карико и Дрю Вайсман, за что получили Нобелевскую премию по медицине в 2023 году. Их работа легла в основу первых мРНК-вакцин, которые финансировались BARDA и широко применялись во время пандемии коронавируса.

Среди наиболее частых побочных эффектов таких препаратов — дискомфортные ощущения в месте инъекции, слабость, головные и мышечные боли, высокая температура и озноб. Серьезное, но очень редкое (27 случаев на 1 млн введенных доз у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет) нежелательное проявление — миокардит и перикардит (воспаление сердечной мышцы и околосердечной сумки).

Новые меры Минздрава США вызвали бурную полемику в научном сообществе. Эксперты подчеркнули, что мРНК-технология помогла спасти миллионы жизней, а отказ от инвестиций в нее сделает страну уязвимой перед грядущими эпидемиями. В интервью телеканалу CNN сама Карико назвала аргументацию Кеннеди «основанной на неверной информации».

Кеннеди-младший начал масштабное реформирование ведомства после назначения на должность Дональдом Трампом в феврале. В мае Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) прекратило рекомендовать вакцинацию от COVID-19 здоровым людям младше 65 лет. В июне был распущен весь состав консультативной комиссии по вакцинам при Центрах по контролю и профилактике инфекций (CDC) из 17 членов, на место которых пришли специалисты, публично критиковавшие прививки. В июле министр подписал рекомендацию об исключении ртутьсодержащего консерванта тимеросала из состава всех вакцин против гриппа.