Минздрав намерен ввести пошлину за бумажное свидетельство об аккредитации специалиста

Министерство здравоохранения намерено ввести госпошлину для тех, кто хочет получить свидетельство об аккредитации специалиста. Изменения вносятся в ст.69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также в «Налоговый кодекс ‎Российской Федерации». Документы размещены на портале проектов правовых нормативных актов.

В пояснительной записке отмечается, что прошедшему аккредитацию специалисту не требуется наличие какого-либо подтверждающего документа для осуществления фармацевтической или медицинской деятельности, а в случае необходимости предусмотрен быстрый способ получения выписки о прохождении аккредитации. Изготовление же бланков свидетельств и их оформление требуют временных и финансовых затрат, поэтому ведомство предлагает установить госпошлину за выдачу бумажных свидетельств об аккредитации специалиста или их дубликатов.

Размер пошлины составит 4,7 тыс. руб. При этом сохранится возможность бесплатно получить выписку о прохождении аккредитации.

В июне 2021 года Госдума одобрила законопроект, который ускоряет процедуру допуска фармацевтических и медицинских работников к профессиональной деятельности. В соответствии с документом, основанием для допуска к осуществлению профессиональной деятельности будет не наличие свидетельства об аккредитации специалиста на бумажном носителе, а факт прохождения процедуры аккредитации, зафиксированный в Федеральном регистре медицинских работников (ФРМР) ЕГИСЗ.

Необходимость такого документа возникла из-за задержек в выдаче бумажных свидетельств. Каждый год Минздрав выпускает письмо, согласно которому специалисты могут быть допущены к работе на основании диплома и выписки из протокола прохождения аккредитации. Однако не все работодатели готовы принимать специалиста на основе только этих данных, писал «ФВ».