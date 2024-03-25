Минздрав обновил перечень индикаторов риска для контроля оборота препаратов

В мае 2023 года Минздрав изменил индикатор риска при контроле обращения лекарственных средств. Теперь риски работы аптек и дистрибьюторов оценивают по объемам оборота лекарств из списка предметно-количественного учета.

В январе Минздрав расширил перечень индикаторов риска для работы с возбудителями опасных инфекций. В списке три пункта. Документ будет действовать до 1 сентября 2028 года.