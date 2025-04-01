Минздрав обновил перечень взаимозаменяемых препаратов

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России разместило обновленный (дополненный) перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) на апрель 2025 года.

Список сформирован в соответствии с законом № 475-ФЗ от 27.12.2019 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Обновленный перечень взаимозаменяемых лекарств включает 631 международное непатентованное наименование (МНН) и 3353 торговых наименования (ТН). Это на 26 МНН и на 160 ТН больше, чем в прошлом году.

В перечень были добавлены следующие МНН:

аватромбопаг;

бемпедоевая кислота;

дидрогестерон;

железа карбоксимальтозат;

зонисамид ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор;

иксабепилон;

интерферон альфа-2b;

интерферон бета-1b;

лакосамид;

локсопрофен;

мекобаламин;

мышьяка триоксид;

обетихолевая кислота;

ранибизумаб;

регорафениб;

ремифентанил;

рисдиплам;

руксолитиниб;

саксаглиптин;

силодозин;

тедизолид;

темгиколурил;

тирзепатид;

тоцилизумаб;

фабомотизол;

эмпаглифлозин;

этамбутол;

этифоксин;

эфинаконазол.

Из списка удалили: ацетазоламид, биапенем, тетраметилтетраазабициклооктандион, циклопирокс.

Первый перечень был подготовлен в 2020 году, тогда он включал 133 МНН и 537 ТН. Затем он несколько раз обновлялся.