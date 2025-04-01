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Минздрав обновил перечень...

Минздрав обновил перечень взаимозаменяемых препаратов

01.04.2025
18:16
Дина Коблова
Минздрав обновил перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Теперь список содержит 631 МНН и 3353 ТН, из списка исключили четыре позиции.
Фото: 123rf.com

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России разместило обновленный (дополненный) перечень взаимозаменяемых лекарственных препаратов на сайте Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) на апрель 2025 года.

Список сформирован в соответствии с законом № 475-ФЗ от 27.12.2019 о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Обновленный перечень взаимозаменяемых лекарств включает 631 международное непатентованное наименование (МНН) и 3353 торговых наименования (ТН). Это на 26 МНН и на 160 ТН больше, чем в прошлом году

В перечень были добавлены следующие МНН:

  • аватромбопаг;
  • бемпедоевая кислота;
  • дидрогестерон;
  • железа карбоксимальтозат;
  • зонисамид ивакафтор+тезакафтор+элексакафтор и ивакафтор;
  • иксабепилон;
  • интерферон альфа-2b;
  • интерферон бета-1b;
  • лакосамид;
  • локсопрофен;
  • мекобаламин;
  • мышьяка триоксид;
  • обетихолевая кислота;
  • ранибизумаб;
  • регорафениб;
  • ремифентанил;
  • рисдиплам;
  • руксолитиниб;
  • саксаглиптин;
  • силодозин;
  • тедизолид;
  • темгиколурил;
  • тирзепатид;
  • тоцилизумаб;
  • фабомотизол;
  • эмпаглифлозин;
  • этамбутол;
  • этифоксин;
  • эфинаконазол.

Из списка удалили: ацетазоламид, биапенем, тетраметилтетраазабициклооктандион, циклопирокс.

Первый перечень был подготовлен в 2020 году, тогда он включал 133 МНН и 537 ТН. Затем он несколько раз обновлялся.

Перечень формируется Минздравом по наличию в регистрационном досье исследований биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности референтному препарату. Документ также содержит:

  • перечень взаимозаменяемых монокомпонентных препаратов, включающий референтные лекарства и их аналоги (п.4 ч.4 ст.3 ФЗ-475, п.8 Постановления Правительства РФ № 1360);
  • перечень взаимозаменяемых комбинированных лекарственных препаратов (п.1 ч.4 ст.3 ФЗ-475);
  • перечень взаимозаменяемых лекарств (п.6 п.7  Постановления Правительства РФ № 1360);
  • реестр средств, зарегистрированных до издания № 475-ФЗ.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1357 от 04.09.2020, врачи при назначении терапии, а также работники аптек при фармконсультировании о наличии аналогов в рамках одного МНН должны пользоваться информацией о взаимозаменяемых воспроизведенных лекарственных препаратах и биоаналогах. 

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