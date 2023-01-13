Минздрав предложил список рецептурных препаратов для эксперимента по онлайн-продаже

Министерство здравоохранения опубликовало список лекарственных препаратов, которые можно будет продавать онлайн в рамках эксперимента. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов правовых нормативных актов. В список попало 947 МНН. Этот перечень стал последним документом, который должно было разработать ведомство для подготовки к эксперименту.

В октябре Госдума одобрила проведение эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами. Он стартует в марте 2023 года и продлится три года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.

В конце декабря правительство уже утвердило критерии для формирования перечня рецептурных лекарственных препаратов для проведения эксперимента по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Из него будут исключены 12 групп. Среди них наркотики и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармпрепараты и иммунобиология, а также термолабильные средства с условиями хранения до 15 °С, спиртосодержащие препараты с долей этанола более 25% и лекарственные препараты аптечного изготовления.

Кроме того, пока не приняты правила проведения эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Их также в начале ноября 2022 года представил Минздрав для обсуждения отраслью.