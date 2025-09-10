PROекции будущегоБизнесАптекарь
Минздрав предложил включить...

Минздрав предложил включить БАД в сферу госконтроля

10.09.2025
10:40
Дина Коблова
Назначение БАД врачами предложили включить в сферу госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности, проект постановления разработал Минздрав. С сентября медработники получили право назначать зарегистрированные БАД по показаниям.
Фото: 123rf.com

Минздрав предложил расширить сферу федерального контроля качества и безопасности медицинской деятельности на область назначения биологически активных добавок (БАД). Проект постановления проходит публичное обсуждение до 29 сентября.

Изменения вносятся в Положение о федеральном контроле качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 1048 от 29.06.2021.

Закон № 150-ФЗ от 07.06.2025, ужесточающий правила оборота биодобавок, вступил в силу с 1 сентября. Согласно ему медицинские работники теперь вправе назначать зарегистрированные БАД при наличии у пациентов показаний к их применению. Кроме того, Роспотребнадзор получил право блокировать сайты по продаже запрещенных БАД без суда.

Ранее Минздрав предложил установить определенные требования по качеству и эффективности к назначаемым врачами БАД. Они лягут в основу формирования специального перечня биодобавок.

