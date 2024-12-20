Минздрав разработал положение о комиссии по определению дефектуры препаратов из-за санкций

Минздрав предложил утвердить Положение о межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарств из-за введения в отношении России «ограничительных мер экономического характера и форм заключений указанной межведомственной комиссии». Проект приказа проходит общественное обсуждение до 2 января 2025 года.

Согласно документу лекарства, в отношении которых межведомственной комиссией определена дефектура или риск ее возникновения, в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения включаются в перечень, который размещается на официальном сайте Минздрава.

Комиссия будет принимать такое решение в случае установления факта дефицита или отсутствия препарата в обращении в РФ, потребность в котором является неудовлетворенной. Основанием может стать прекращение деятельности или отказ от поставок (или риски для этого) производителя или поставщика фармацевтической субстанции, входящей в состав препарата, а также вспомогательных веществ, оборудования или стандартных образцов. Также основанием может стать отмена государственной регистрации лекарства или иные факты и обстоятельства.

Состав межведомственной комиссии определяется приказом министерства, в нее войдут представители Минздрава, ФТС, Росздравнадзора, ФАС и других учреждений. По предложению членов межведомственной комиссии в заседании допускается участие главных внештатных специалистов министерства и представителей держателей (владельцев) регудостоверений или заявителей без права голоса.

Сведения о препарате, в отношении которого поступило предложение о признании дефектуры, публикуются в реестре на сайте Минздрава в разделе «Журнал» для авторизованных пользователей не позднее чем за шесть рабочих дней до начала заседания. Субъекты обращения лекарств могут участвовать в обсуждении комиссии при направлении сведений об этом не позднее чем за три рабочих дня до начала заседания по электронной почте defekturalp@minzdrav.gov.ru.

Помимо положения авторы документа разработали следующие формы заключения межведомственной комиссии:

об определении дефектуры или риска возникновения дефектуры препаратов с указанием наименований, их форм, дозировок, требуемых объемов для ввоза в Россию;

о возможности (невозможности) выдачи разрешения на временное обращение серии (партии) препарата, не зарегистрированного в РФ, имеющего зарегистрированные аналоги по МНН и разрешенного для медицинского применения на территории иностранных государств;

о возможности (невозможности) перевозки, реализации, передачи и до окончания срока годности хранения, отпуска, розничной торговли, применения зарегистрированных в РФ препаратов в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах.

В случае принятия приказ действует до 31 декабря 2027 года, за исключением некоторых пунктов.